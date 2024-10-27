Мінекономіки повідомило, як отримати «тисячу від Зеленського»

Мінекономіки: Виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку»

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в етері телемаратону повідомив, як отримати 1000 грн, про які раніше оголосив президент Володимир Зеленський.

«Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію», – пояснив Соболев.

Посадовець зауважив, що це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

«Ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ», – наголосив перший заступник міністра. Водночас він додав, що на дітей так само можна буде оформити виплату.

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

Раніше повідомлялося, що Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

До слова, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

Так, середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком, та сягнула 6776 грн. Майже 4 млн кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.