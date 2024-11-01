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Білорусь підняла в небо винищувачі через російські БпЛА – моніторингові канали

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Білорусь підняла в небо винищувачі через російські БпЛА – моніторингові канали
Білорусь здіймала винищувач для перехоплення російських БпЛА
фото з відкритих джерел

Росіяни запустили Шахеди 31 жовтня по Україні, декотрі з них потрапили в повітряний простір Білорусі

Військово-повітряні сили Білорусі в ніч на 1 листопада підняли винищувач у повітря з аеродрому «Барановичі». Літак направлявся в сторону населених пунктів Хойники та Мозир, куди раніше рухалися російські дрони-камікадзе. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн» та інші моніторингові канали Білорусі.

За даними моніторингової групи, білоруський військовий літак піднявся в повітря з «Барановичів» приблизно о 01:40 за місцевим часом (00:40 за Києвом).

Відзначається, що винищувач ВПС РБ продовжує рухатися в південно-східному напрямку країни.

Раніше український ресурс «Радар» повідомив, що група російських дронів-камікадзе, які окупанти запустили по Україні під час чергової повітряної атаки, зайшла в повітряний простір Білорусі.

Моніторингова група повідомляє, що кілька російських «Шахедів» увійшли до Білорусі в районі Любеча (Чернігівська область), взяли північно-західний курс і направлялися до білоруських Хойників, а далі до Мозиря (Гомельська область, РБ), а не в напрямку України.

До слова, один із російських «Шахедів» у ніч на 30 жовтня залетів до Білорусі. Країна піднімала в небо авіацію. 

Раніше щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі.

Зауважимо, що за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України.

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Теги: Білорусь окупанти армія літак повітря озброєння винищувач

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