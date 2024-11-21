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Спікер Джонсон заборонив трансгендерам користуватися туалетами в Капітолії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Спікер Джонсон заборонив трансгендерам користуватися туалетами в Капітолії
Джонсон заборонив трансенгдерам користуватись туалетом у Капітолії
фото з відкритих джерел

У США різвий зворот від політики толерантності

Чинний спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон запровадив заборону на користування туалетами у будівлях Капітолія людьми, які ідентифікують себе як особи іншої статі. Це рішення стало кардинальним відхиленням від політики толерантності у США.

Таку заборону він оголосив після того, як до Палати представників вперше була обрана відкрита трансгендерна особа – Сара Макбрайд, передає WP.

«Усі приміщення, де можуть перебувати особи однієї статі, такі як туалети та роздягальні в Капітолії та офісних будівлях, зарезервовані виключно для осіб цієї біологічної статі», – заявив Джонсон.

Він також наголосив, що чоловіки не можуть стати жінками, а «жінки заслуговують на простір, призначений лише для них».

Рішення Джонсона продовжило ініціативу іншої республіканки, конгресвумен Ненсі Мейс. Минулого тижня вона внесла резолюцію, яка забороняє трансгендерним жінкам користуватися жіночими туалетами у Капітолії. Хоча ім'я Сари Макбрайд у резолюції не згадується, у своїй заяві Мейс зазначила, що «це на 100% стосується Макбрайд», і висловила думку, що майбутня конгресвумен «не має права голосу».

Нагадаємо, чинний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання. 

До слова, Майкл Джонсон вважається близьким соратником і послідовником Дональда Трампа. Тим часом політика обраного президента США щодо прав жінок, іммігрантів та представників ЛГБТ-спільноти добре відомо в США. 

Зауважимо, що раніше Джонсон закликав Джо Байдена піти у відставку після того, як президент оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на вибори. Про це він написав у соцмережі Х.

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Теги: вибори політика президент соцмережі США Сенат США трансгендер

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Спікер Джонсон заборонив трансгендерам користуватися туалетами в Капітолії
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