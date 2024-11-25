Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT
Мігранти можуть втратити право перебувати у США
фото із відкритих джерел

Люди вживають заходів, щоб захиститися від обіцяної Трампом програми масової депортації

Мігранти, які перебувають у США, готуються до масової депортації, яку вони очікують після приходу в січні президента країни Дональда Трампа, який переміг на виборах. Про це пише газета New York Times.

Раніше Трамп заявив, що має намір реалізувати програму масових депортацій нелегальних мігрантів, яка передбачає запровадження режиму надзвичайного стану та залучення військових ресурсів.

За даними видання, мігранти активно зв'язуються з юристами у справах міграції, а також беруть участь у різноманітних зустрічах некомерційних організацій, на яких порушуються теми міграції та депортації. Люди вживають усіх заходів, щоб захиститися від обіцяної Трампом програми масової депортації.

«Люди з грін-картами (візова лотерея в США, – «Главком») хочуть якнайшвидше стати громадянами. Люди, які мають неясний правовий статус або в'їхали в країну нелегально, щосили намагаються подати заяву про надання притулку, тому що навіть наявність клопотання, що на розгляді, захистить їх від депортації», – пише NYT.

За даними авторів матеріалу, мігранти, які перебувають у відносинах з громадянами США, намагаються якнайшвидше одружитися, що дасть їм право подати заявку на отримання грін-карти.

Раніше телеканал NBC News повідомляв, що щонайменше 4 мільйони родин можуть бути розлучені в США у разі реалізації планів Трампа щодо масових депортацій нелегалів.

Масові депортації стали однією із ключових тем його передвиборчої кампанії. У ході свого першого терміну він уже запроваджував режим надвзичайного стану, щоб спрямувати кошти Пентагону на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп підтримав заклики до плану оголошення надзвичайного стану в США з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації.

Раніше ексміністр закордонних справ, колишній посол України в США Костянтин Грищенко в інтерв'ю «Главкому» заявив, що  новообраний американський президент Дональд Трамп не буде депортувати з США 20 млн мігрантів, як колись казав, тому що стільки їх у країні просто немає. Але депортації точно будуть.



Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп соціум мігранти політика посол президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основні тези Трампа були спрямовані на критику самого мітингу Гарріс
Останній ривок у США: як кандидати борються за увагу виборців на фініші гонки
31 жовтня, 14:20
Трамп фанат виключно Трампа
Трамп, Європа, Китай: гра на політичному трикутнику і місце України
6 листопада, 12:10
Морські котики армії США на бойовій позиції під час перебування контингенту з місією в провінції Капіса, Афганістан
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
28 жовтня, 21:23
За даними CNN, США закликали Китай натиснути на Пхеньян, щоб той забрав свої війська з території Росії
Солдати КНДР у Росії: США звернулися з закликом до Китаю
30 жовтня, 09:29
Лавров заявляє про нові захоплення територій України
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України
3 листопада, 05:14
Жителі Німеччини не поспішають заводити дітей
Німці дедалі частіше відмовляються заводити дітей – Deutsche Welle
4 листопада, 15:55
Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають, заявив Зеленський
Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними
10 листопада, 20:57
Сергій Лавров прокоментував ініціативу Трампа щодо завершення війни в Україні
Не уявляю, як Трамп може зупинити війну в Україні – Лавров
15 листопада, 21:40
Посол Мельник вважає, що війну можна завершити в 2025 році
Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно
Вчора, 19:58

Соціум

Затопило залізничну станцію і міст: Британія потерпає від шторму
Затопило залізничну станцію і міст: Британія потерпає від шторму
Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО
Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО
Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT
Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT
Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо
Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо
У столиці Литви вантажний літак впав на житловий будинок: є загиблий
У столиці Литви вантажний літак впав на житловий будинок: є загиблий
До Землі наближається майже 100-метровий астероїд
До Землі наближається майже 100-метровий астероїд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
16K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
12K
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua