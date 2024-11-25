Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT

Люди вживають заходів, щоб захиститися від обіцяної Трампом програми масової депортації

Мігранти, які перебувають у США, готуються до масової депортації, яку вони очікують після приходу в січні президента країни Дональда Трампа, який переміг на виборах. Про це пише газета New York Times.

Раніше Трамп заявив, що має намір реалізувати програму масових депортацій нелегальних мігрантів, яка передбачає запровадження режиму надзвичайного стану та залучення військових ресурсів.

За даними видання, мігранти активно зв'язуються з юристами у справах міграції, а також беруть участь у різноманітних зустрічах некомерційних організацій, на яких порушуються теми міграції та депортації. Люди вживають усіх заходів, щоб захиститися від обіцяної Трампом програми масової депортації.

«Люди з грін-картами (візова лотерея в США, – «Главком») хочуть якнайшвидше стати громадянами. Люди, які мають неясний правовий статус або в'їхали в країну нелегально, щосили намагаються подати заяву про надання притулку, тому що навіть наявність клопотання, що на розгляді, захистить їх від депортації», – пише NYT.

За даними авторів матеріалу, мігранти, які перебувають у відносинах з громадянами США, намагаються якнайшвидше одружитися, що дасть їм право подати заявку на отримання грін-карти.

Раніше телеканал NBC News повідомляв, що щонайменше 4 мільйони родин можуть бути розлучені в США у разі реалізації планів Трампа щодо масових депортацій нелегалів.

Масові депортації стали однією із ключових тем його передвиборчої кампанії. У ході свого першого терміну він уже запроваджував режим надвзичайного стану, щоб спрямувати кошти Пентагону на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп підтримав заклики до плану оголошення надзвичайного стану в США з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації.

Раніше ексміністр закордонних справ, колишній посол України в США Костянтин Грищенко в інтерв'ю «Главкому» заявив, що новообраний американський президент Дональд Трамп не буде депортувати з США 20 млн мігрантів, як колись казав, тому що стільки їх у країні просто немає. Але депортації точно будуть.





