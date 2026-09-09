ШІ навчився проєктувати деталі для 3D-друку за голосовим описом

Користувачу достатньо описати, яку деталь він хоче отримати, а ШІ створить її 3D-модель, яку можна редагувати та друкувати

Штучний інтелект за кількахвилинним відео з описом проблеми та вимірюваннями створив 3D-модель деталі. Її надрукували на 3D-принтері, і конструкція підійшла з першої спроби. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис інженера Даніеля Ґріссера у соцмережі X. Він протестував можливості GPT-6 Astra Ultra, нової моделі штучного інтелекту від OpenAI.

Ґріссер записав приблизно чотирихвилинне відео, у якому пояснив проблему з очищенням зливу в душі від волосся. Також інженер використав цифровий штангенциркуль, щоб показати необхідні розміри.

Інженер показав ШІ конструкцію та проблему, яку потрібно було вирішити скриншот x.com

GPT-6 Astra проаналізував відео, голосове пояснення та вимірювання. Після цього система запропонувала варіант конструкції та створила інтерактивний ескіз, щоб інженер міг зрозуміти запропоноване рішення.

Далі Ґріссер попросив ШІ використати Fusion 360. За допомогою функції керування комп'ютером Astra побудував параметричну 3D-модель деталі. Після цього інженер попросив додати до конструкції заокруглення.

ШІ запропонував змінити конструкцію так, щоб волосся затримувалося ще до потрапляння всередину зливу скриншот x.com

Готову модель надрукували на 3D-принтері. За словами Ґріссера, деталь підійшла з першої спроби.

Інженер зазначив, що конструкція була не надто складною, однак ШІ допоміг значно швидше перейти від опису реальної проблеми та вимірювань до готової конструкції.

Цей експеримент демонструє новий сценарій використання ШІ: систему можна залучати не лише для пошуку інформації чи створення текстів, а й для виконання частини інженерної роботи та розробки моделей реальних предметів.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що OpenAI тестує функцію Writing Style для ChatGPT, яка дозволяє ШІ вивчати стиль письма користувача за прикладами з підключених застосунків.