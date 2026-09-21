Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду

За словами Трампа, угода є дуже гарною новиною для американських фермерів і скотарів

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що США мають намір укласти масштабну угоду про закупівлю поташу (карбонату калію) у Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі», – написав Трамп.

Президент додав, що ціна на них буде значно нижчою, ніж та, яку США зараз платять Канаді, що, за його словами, є дуже гарною новиною для американських фермерів і скотарів.

Поташ використовують, зокрема, для виробництва добрив.

Раніше повідомлялося, що США послаблять санкції проти Білорусі після переговорів спецпосланця президента США Джона Коула з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Йдеться про обмеження щодо двох білоруських компаній – «Лакокраски» та концерну «Беллесбумпром».