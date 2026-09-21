Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Дональд Трамп: Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди
фото: АР

За словами Трампа, угода є дуже гарною новиною для американських фермерів і скотарів

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що США мають намір укласти масштабну угоду про закупівлю поташу (карбонату калію) у Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі», – написав Трамп.

Президент додав, що ціна на них буде значно нижчою, ніж та, яку США зараз платять Канаді, що, за його словами, є дуже гарною новиною для американських фермерів і скотарів.

Поташ використовують, зокрема, для виробництва добрив.

Раніше повідомлялося, що США послаблять санкції проти Білорусі після переговорів спецпосланця президента США Джона Коула з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Йдеться про обмеження щодо двох білоруських компаній – «Лакокраски» та концерну «Беллесбумпром».

Теги: Білорусь США експорт Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посланець Трампа знайшов незвичний підхід до Лукашенка
Горілка замість протоколу. Як посланець Трампа знайшов підхід до Лукашенка?
23 серпня, 08:46
Доллі Партон була хрещеною матір'ю Майлі Сайрус
Померла легендарна співачка Доллі Партон – авторка хіта I Will Always Love You
25 серпня, 22:01
На тлі війни з Іраном дефіцит перехоплювачів посилився і для самих США
США за ніч використали майже стільки Patriot, скільки Україні потрібно на місяць – ЗМІ
31 серпня, 15:20
Росія отримала через Мальдіви санкційні товари на сотні мільйонів
Росія знайшла новий шлях для обходу санкцій
2 вересня, 15:47
Зеленський назвав ключові теми переговорів із представниками Трампа
Зеленський підбив підсумки переговорів із представниками Трампа у Києві
7 вересня, 14:02
Рита Джорджефф має особливий список бажань
102-річна довгожителька з Канади здійснила свою заповітну мрію (відео)
7 вересня, 17:53
Кадр із нового сезону мультсеріалу
Творці South Park висміяли Трампа і перейменували легендарне шоу
10 вересня, 03:29
Путін просив Трампа зупинити українські удари по Москві перед 9 травня
Експосол України у США розкрила прохання Путіна до Трампа перед 9 травня
9 вересня, 12:39
Угорщина попросила США про виняток через російські енергоносії
Угорщина визнала залежність від енергоносіїв РФ та попросила виняток у США
17 вересня, 17:11

Політика

Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування
Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування
Як розблокувати морський експорт. Туреччина передала пропозиції Україні та РФ
Як розблокувати морський експорт. Туреччина передала пропозиції Україні та РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua