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Зеленський назвав місце, де готовий ще цього року зустрітися з Путіним

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський назвав місце, де готовий ще цього року зустрітися з Путіним
Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Володимиром Путіним
колаж: glavcom.ua

Президент заявив, що поїде на саміт G20 у Маямі, якщо там буде присутній очільник Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Групи двадцяти» (G20) у Маямі. Зустріч може відбутися, якщо очільник Кремля приїде на саміт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За словами Зеленського, якщо Путін вирішить взяти участь у саміті G20, він також вирушить до Маямі. «Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення», – заявив президент України.

Зеленський наголосив, що головним у потенційній зустрічі мають бути не заяви сторін, а конкретний результат переговорів. «Річ не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені – це не має значення. Результати мають значення. Ось і все», – пояснив глава держави.

Саміт G20 у Маямі запланований на грудень 2026 року. У Кремлі наразі не повідомляли, чи планує Путін особисто брати участь у зустрічі.

Востаннє очільник Кремля особисто був присутній на саміті «Групи двадцяти» сім років тому. Водночас у серпні міністр фінансів Росії Антон Сілуанов отримав від США запрошення взяти участь у зустрічі представників країн G20 у Північній Кароліні, що викликало критику з боку європейських політиків.

Зеленський та Путін не проводили особистих переговорів від початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Їхня єдина особиста зустріч відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі під час саміту Нормандської четвірки. Тоді Зеленський і Путін провели двосторонню розмову тет-а-тет, яка тривала близько 10–15 хвилин. 

Нагадаємо, наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф запропонував організувати тристоронній саміт за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. За даними Axios, цю ідею він озвучив під час візиту до Москви. Україна раніше підтримувала проведення такої зустрічі, натомість Росія цю ідею відхиляла.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського, Трампа та Путіна нібито може відбутися лише для фіксації вже напрацьованих підсумкових домовленостей.

Раніше Кремль неодноразово пропонував Володимиру Зеленському зустрітися з Путіним саме в Москві. Українська сторона відкидала російську столицю як можливе місце переговорів. Зеленський також заявляв, що зустріч має відбутися в нейтральній Європі, та називав серед прийнятних варіантів Швейцарію, Австрію і Туреччину. Водночас глава держави запрошував Путіна приїхати до Києва, якщо той справді готовий до особистої зустрічі.

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Теги: Володимир Зеленський переговори путін США G20 саміт

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