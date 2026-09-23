Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держсекретар США пояснив, від кого Вашингтон вирішив захистити Гренландію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Держсекретар США пояснив, від кого Вашингтон вирішив захистити Гренландію
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про загрозу Росії та Китаю для Гренландії
фото: Reuters

Нова угода дозволила США розміщувати на острові необхідну кількість військових баз та передбачила перевірку іноземних інвестицій

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нова угода щодо безпеки Гренландії спрямована на довгостроковий захист Арктики від посилення впливу Росії та Китаю. За його словами, Вашингтон прагне не допустити появи на острові російських або китайських військових баз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Рубіо для радіо 77 WABC.

Держсекретар зазначив, що президент США Дональд Трамп почав порушувати питання Гренландії ще під час свого першого президентського терміну. За словами Рубіо, острів має стратегічне значення для безпеки Сполучених Штатів.

«Ми в жодному разі не можемо дозволити собі якось прокинутися у світі, де там знаходяться китайські бази, російські бази чи бази когось ще. Тому для нас це вкрай важливо, а це дуже вразливе місце, тому що це величезна ділянка суші, величезна територія, при цьому населення невелике. І ця угода якраз забезпечує це», – сказав він.

Рубіо наголосив, що домовленість має постійний характер. За його словами, вона дозволяє Сполученим Штатам розміщувати у Гренландії стільки військових баз, скільки буде необхідно.

Угода також передбачила можливість подальшого нарощування військового потенціалу США та розвитку протиракетної оборони у регіоні.

Окрему увагу сторони приділили іноземним інвестиціям у Гренландію. Рубіо заявив, що новий механізм передбачає перевірку компаній, які плануватимуть вкладати кошти в економіку острова.

«Вона також створює процедуру перевірки інвестицій, щоб перш ніж будь-яка компанія могла прийти туди та інвестувати, вона мала пройти перевірку з нашого боку та з боку Данії, щоб переконатися, що вона не пов’язана з Китаєм чи будь-якою іншою країною, яка не входить до НАТО, – свого роду противником. І це чудова угода. Феноменальна», – заявив держсекретар США.

Нагадаємо, 22 вересня США, Данія та Гренландія на полях Генеральної асамблеї ООН офіційно підписали угоду щодо безпеки арктичного острова. Її укладенню передували кілька місяців суперечок навколо майбутнього Гренландії та американської військової присутності в Арктиці.

Читайте також:

Теги: Гренландія США Китай росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Бундесверу наголосив, що для захисту країни необхідна участь усього суспільства
Генерал Бундесверу закликав німців готуватися до війни з РФ
18 вересня, 21:40
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 12 вересня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 12 вересня
12 вересня, 05:52
Пожежа у Тольятті
Росію атакували безпілотники: у Тольятті уражено завод, у Таганрозі виникла пожежа
12 вересня, 05:35
Путін неодноразово заперечував причетність Москви до диверсій та гібридних операцій у Європі, попри звинувачення з боку європейських держав і спецслужб
Росія почала вербувати європейців для диверсій проти України
3 вересня, 21:25
Путін прокоментував паливну кризу, яка охопила російські регіони
Путін закликав росіян готуватися до дефіциту бензину
3 вересня, 16:18
Путін підійшов впритул до «порогу статті 5»
Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО
2 вересня, 20:08
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
29 серпня, 11:06
Київ встановив абсолютний рекорд за кількістю тривог за добу
Кремль вирішив виснажувати Київ тривогами. Центр протидії дезінформації пояснив тактику ворога
28 серпня, 08:42
Надходила додаткова інформація про можливі російські операції під чужим прапором
Балтія готується до можливої агресії Росії: країни звернулися до ЄС
27 серпня, 20:27

Політика

Держсекретар США пояснив, від кого Вашингтон вирішив захистити Гренландію
Держсекретар США пояснив, від кого Вашингтон вирішив захистити Гренландію
Трамп підготував пишний прийом для Сі Цзіньпіна. Що запланував Білий дім
Трамп підготував пишний прийом для Сі Цзіньпіна. Що запланував Білий дім
Рубіо припустив, як завершиться війна в Україні
Рубіо припустив, як завершиться війна в Україні
Президент Фінляндії пояснив, чому Путіну час сісти за стіл переговорів
Президент Фінляндії пояснив, чому Путіну час сісти за стіл переговорів
Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир
Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир
Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії
Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
204K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua