Держсекретар США пояснив, від кого Вашингтон вирішив захистити Гренландію

Нова угода дозволила США розміщувати на острові необхідну кількість військових баз та передбачила перевірку іноземних інвестицій

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нова угода щодо безпеки Гренландії спрямована на довгостроковий захист Арктики від посилення впливу Росії та Китаю. За його словами, Вашингтон прагне не допустити появи на острові російських або китайських військових баз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Рубіо для радіо 77 WABC.

Держсекретар зазначив, що президент США Дональд Трамп почав порушувати питання Гренландії ще під час свого першого президентського терміну. За словами Рубіо, острів має стратегічне значення для безпеки Сполучених Штатів.

«Ми в жодному разі не можемо дозволити собі якось прокинутися у світі, де там знаходяться китайські бази, російські бази чи бази когось ще. Тому для нас це вкрай важливо, а це дуже вразливе місце, тому що це величезна ділянка суші, величезна територія, при цьому населення невелике. І ця угода якраз забезпечує це», – сказав він.

Рубіо наголосив, що домовленість має постійний характер. За його словами, вона дозволяє Сполученим Штатам розміщувати у Гренландії стільки військових баз, скільки буде необхідно.

Угода також передбачила можливість подальшого нарощування військового потенціалу США та розвитку протиракетної оборони у регіоні.

Окрему увагу сторони приділили іноземним інвестиціям у Гренландію. Рубіо заявив, що новий механізм передбачає перевірку компаній, які плануватимуть вкладати кошти в економіку острова.

«Вона також створює процедуру перевірки інвестицій, щоб перш ніж будь-яка компанія могла прийти туди та інвестувати, вона мала пройти перевірку з нашого боку та з боку Данії, щоб переконатися, що вона не пов’язана з Китаєм чи будь-якою іншою країною, яка не входить до НАТО, – свого роду противником. І це чудова угода. Феноменальна», – заявив держсекретар США.

Нагадаємо, 22 вересня США, Данія та Гренландія на полях Генеральної асамблеї ООН офіційно підписали угоду щодо безпеки арктичного острова. Її укладенню передували кілька місяців суперечок навколо майбутнього Гренландії та американської військової присутності в Арктиці.