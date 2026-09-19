Трамп заявив, що його син поверне російському олігарху гроші за весілля

Весілля Трампа-молодшого на Багамах таємно профінансував близький до Путіна олігарх Умар Кремльов

Президент США Дональд Трамп заявив, що його син Дональд Трамп-молодший має намір повернути гроші за весілля заможному російському бізнесмену та президентові Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умару Кремльову. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами глави Білого дому, на питання про публікації щодо покриття росіянином частини весільних витрат син відповів, що повертає ці кошти. Сам американський президент раніше зазначав, що особисто не знайомий із Кремльовим.

За даними розслідування видання ProPublica, російський бізнесмен сплатив сотні тисяч доларів за весільні заходи Трампа-молодшого, які проходили на Багамах у травні. Публікація про фінансову участь Кремльова стала підставою для початку офіційного розслідування з боку демократів у Конгресі США.

Нагадаємо, близький до російського диктатора Володимира Путіна олігарх та очільник Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов таємно сплатив сотні тисяч доларів за розкішне весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах.

Закрите триденне весілля сина президента США відбулося у травні на одному з приватних островів Багамського архіпелагу. Для гостей організували виступи танцівників, перельоти на гелікоптерах, великий торт та масштабний феєрверк.

Як відомо, у Палаті представників США розпочали перевірку документів, пов'язаних із фінансуванням весілля Дональда Трампа-молодшого олігархом Умаром Кремльовим.

Перевірку ініціював Роберт Гарсія – представник Демократичної партії, головний опонент більшості в Комітеті з нагляду Палати представників. Він направив листа керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлс із вимогою надати документи, записи та листування адміністрації президента з Дональдом Трампом-молодшим щодо Кремльова – президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA), близького до Путіна.