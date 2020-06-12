Байден вже думає про те, як військові виводитимуть Трампа з Білого дому



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За інформацією Джо Байдена, багато військових готові супроводжувати Трампа з Білого дому, якщо він відмовиться визнавати результати виборів

Джо Бадена турбує, що Дональд Трамп захоче «вкрасти» вибори

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що якщо Дональд Трамп програє вибори та не захоче визнавати результати, то з Білого дому його виведуть військові.

Про це повідомляє CNN.

«Що турбує мене найбільше – це те, що він захоче «вкрасти» ці вибори», – заявив Байден.

Він зазначив, що за його інформацією, багато військових незадоволені «мілітаризацією США» та готові супроводжувати Трампа з Білого дому, якщо він відмовиться визнавати результати виборів.

«У нас так багато рядових військовослужбовців, які не вважають США військовою державою, це не те, хто ми є. Я обіцяю вам, я абсолютно переконаний, вони будуть супроводжувати його з Білого дому», – повідомив Байден.

Як відомо, Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США.

Нагадаємо, на тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом.

Також Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування».