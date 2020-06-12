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    У світі

    Байден вже думає про те, як військові виводитимуть Трампа з Білого дому

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    За інформацією Джо Байдена, багато військових готові супроводжувати Трампа з Білого дому, якщо він відмовиться визнавати результати виборів - Байден вже думає про те, як військові виводитимуть Трампа з Білого дому
    За інформацією Джо Байдена, багато військових готові супроводжувати Трампа з Білого дому, якщо він відмовиться визнавати результати виборів

    Джо Бадена турбує, що Дональд Трамп захоче «вкрасти» вибори

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що якщо Дональд Трамп програє вибори та не захоче визнавати результати, то з Білого дому його виведуть військові.

    Про це повідомляє CNN.

    «Що турбує мене найбільше – це те, що він захоче «вкрасти» ці вибори», – заявив Байден.

    Він зазначив, що за його інформацією, багато військових незадоволені «мілітаризацією США» та готові супроводжувати Трампа з Білого дому, якщо він відмовиться визнавати результати виборів.

    «У нас так багато рядових військовослужбовців, які не вважають США військовою державою, це не те, хто ми є. Я обіцяю вам, я абсолютно переконаний, вони будуть супроводжувати його з Білого дому», – повідомив Байден.

    Як відомо, Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США.

    Нагадаємо, на тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом.

    Також Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування».

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