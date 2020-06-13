Трамп сказав, чи готовий визнати поразку на виборах президента США



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Дональд Трамп заявив, що його програш буде «дуже сумним для країни»

У разі програшу Трамп «займеться іншими речами»

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що визнає власну поразку на президентських виборах цього року, якщо не набере достатньої підтримки електорату.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

«Звісно, якщо я не виграю (президентські вибори – ред.), то не виграю», - зауважив глава Білого дому.

У такому разі, за його словами, він «займеться іншими речами», однак не стоятиме на місці.

Водночас Трамп заявив, що його програш буде «дуже сумним для країни». За його словами, політика демократів призводить до «розправи з поліцейськими» та бездіяльності правоохоронної системи в умовах масових протестів, які супроводжуються погромами.

Нагадаємо, напередодні кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що якщо Дональд Трамп програє вибори та не захоче визнавати результати, то з Білого дому його виведуть військові.

Як відомо, Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США.

Нагадаємо, на тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом.

Також Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування».