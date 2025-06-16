Ізраїль вдарив по будівлі іранського державного телебачення під час прямого ефіру

Вибух стався в той момент, коли ведуча в ефірі критикувала Ізраїль

Сьогодні, 16 червня, Ізраїль вдарив по штаб-квартирі іранського державного телебачення (IRIB). Прямий ефір було раптово перервано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Удар стався в той момент, коли ведуча в ефірі критикувала Ізраїль. На оприлюдненому відео видно, як вона залишає студію після вибуху.

⚡️Ізраїль вдарив по штаб-квартирі іранського державного телебачення Akharin Khabar під час прямого етеру pic.twitter.com/IyCfUULTd2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2025

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.