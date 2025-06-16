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В Ізраїлі внаслідок ракетної атаки загинула родина з Одеси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Ізраїлі внаслідок ракетної атаки загинула родина з Одеси
Будівля пошкоджена після ракетного обстрілу з боку Ірану в Бат-Ямі
фото: reuters

Бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників загинули в Ізраїлі

В Ізраїлі внаслідок ракетної атаки Ірану 14 червня загинула родина з Одеси з п'яти людей. Про це в етері «Суспільного» розповів український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман, інформує «Главком».

За словами історика, родина – бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників – загинула унаслідок прямого влучання іранської ракети в місті Бат-Ям, куди вони приїхали на лікування.

«Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами», – зазначив Шимон Бріман.

Нагадаємо, попередньо, пʼятеро українців загинули внаслідок атаки Ірану проти Ізраїлю 14 червня. МЗС України повідомило, що люди загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються.

Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

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Теги: Ізраїль Одеса

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