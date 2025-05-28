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Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС
За словами премʼєра Ізраїлю, ватажок угрупування загинув внаслідок авіаудару 
фото: depositphotos.com

ЗМІ повідомляли, що тіло Сінвара було знайдено у тунелі в Секторі Гази після удару Армії оборони Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що лідер ХАМАС у Газі Мохаммед Сінвар був ліквідований ЦАХАЛом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«За останні два дні ми стали свідками драматичного повороту подій, що призвів до повної поразки Хамасу», – сказав він, додавши, що Ізраїль також «взяв під контроль розподіл продовольства», маючи на увазі нову систему розподілу допомоги в Газі. Водночас ХАМАС ще не підтвердив смерть Сінвара.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що офіційного підтвердження смерті Сінвара не було.

Мухаммед Сінвар очолив військове крило ХАМАС після ліквідації головнокомандувача Мухаммеда Дейфа в липні 2023 року. Він є молодшим братом Ях'ї Сінвара – попереднього лідера руху, убитого в жовтні 2024 року. Сінвар був одним із найвпливовіших командирів ХАМАС, його активно розшукували за участь у терористичних акціях проти Ізраїлю, зокрема викраденні ізраїльського солдата Гілада Шаліта 2006 року.

Після масштабного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, унаслідок якого загинуло близько 1,2 тис. людей і було захоплено понад 250 заручників, Ізраїль посилив операції проти у Газі. Так, більшість вищого керівництва ХАМАС було ліквідовано.

Нагадаємо, бойове формування ХАМАС офіційно оголосило про намір звільнити заручника, який має подвійне громадянство – США та Ізраїлю. Йдеться про солдата Едана Александра.

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.

До слова, Армія оборони Ізраїлю оголосила результати перевірки інциденту біля міста Рафах у Секторі Гази наприкінці березня, коли загинули 15 палестинців, зокрема медики і рятувальники. ЦАХАЛ каже, що все через «оперативне непорозуміння».

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Теги: Ізраїль сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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