Коронавірус може призвести до дефіциту часнику в Україні - експерт



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Офіційних заборон на ввезення продовольства в Україну з Китаю нема, проте діє психологічний чинник, - Звєрєва

Постачання часнику з Китаю наразі ускладнені через брак людей, оскільки багато працівників перебувають на карантині - Звєрєва

Китай є найбільшим постачальником часнику на український ринок, тому зупинення імпорту з цієї країни через коронавірус може призвести до дефіциту овочу та підвищення цін на нього.

Таку думку висловила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Звєрєвої, незважаючи на те, що офіційних заборон на ввезення продовольства в Україну з Китаю у зв'язку з поширенням коронавірусу поки що не було, психологічний чинник і зростання кількості заражених не може не впливати на українських споживачів.

«Наприклад, у сегменті часнику багато споживачів потроху починають відмовлятися від продукції з Китаю, віддаючи перевагу вітчизняному продукту. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, цілком імовірно, що ринок Китаю буде ізольований повністю, що, у свою чергу, позначиться на цінах на часник в Україні», - зазначила експерт.

Крім цього, постачання часнику з Китаю наразі ускладнені через брак людей, оскільки багато працівників перебувають на карантині.

«З огляду на те, що в Україні поки що так і не навчилися вирощувати часник промисловим способом, залежність від постачань імпортного часнику зростає, тому загроза зростання цін на часник є реальною, особливо найближчими місяцями, тому що своїх запасів уже майже немає, а новий урожай почнуть збирати майже через півроку», - зазначила Звєрєва.

Вона уточнила, що в 2019 році імпорт часнику в Україні був рекордним за останні шість років і збільшився порівняно з 2018 роком на 50%. У 2019 році Україна завезла понад 5,3 тис. тонн свіжого часнику, 73% якого надійшло з Китаю.

Експерт повідомила, що сьогодні український часник продається в середньому за 45 грн/кг, імпортний за 59 грн/кг.

До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.