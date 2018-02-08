Трамп зацитував Ісуса на молитовному сніданку

Американский президент згадав християнського бога на щорічному сніданку

На Національному молитовному сніданку президент США Дональд Трамп процитував Ісуса Христа. Про це повідомляє видання CNN. Американскький лідер вітав на сніданку конгресмена Стіва Сакліза, який був поранений під час нападу чоловіка з рушницею під час бейсбольної практики команди конгресу на території спортивного комплексу YMCA в районі Дель-Рей



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Американский президент згадав християнського бога на щорічному сніданку

На Національному молитовному сніданку президент США Дональд Трамп процитував Ісуса Христа. Про це повідомляє видання CNN.

Американскький лідер вітав на сніданку конгресмена Стіва Сакліза, який був поранений під час нападу чоловіка з рушницею під час бейсбольної практики команди конгресу на території спортивного комплексу YMCA в районі Дель-Рей Олександрії, штат Вірджинія.

«Пан Сакліз, ми такі раді, що ви з нами сьогодні. Ваша присутність нагадує нам слова Ісуса в Книзі Матвія: «З Богом все можливо», - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний молитовний сніданок з президентом США, який зазвичай збирає по понад три тисячі гостей з усього світу, в тому числі з України, відбудеться зранку четверга у готелі Washington Hilton американської столиці.