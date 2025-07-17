Трамп заявив, що переконав Coca-Cola перейти на тростинний цукор у США

Трамп: Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola

Дональд Трамп провів переговори з компанією Coca-Cola щодо зміни рецептури напоїв, які реалізуються на внутрішньому ринку США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що переконав компанію Coca-Cola замінити високофруктозний кукурудзяний сироп, який традиційно використовують у Сполучених Штатах, на тростинний цукор. Про це інформує «Главком» з посиланням на заяву Трампа та дані агенції Reuters.

Як зазначається, глава Білого дому провів переговори з представниками компанії Coca-Cola щодо зміни рецептури напоїв, які реалізуються на внутрішньому ринку США.

«Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola. Це буде дуже гарне рішення з їхнього боку – ви це побачите. Це просто краще!» – написав Дональд Трамп у Truth Social.

За інформацією агентства, ця ініціатива є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа під назвою «Зробимо Америку знову здоровою». У межах цієї програми влада закликає харчові компанії змінювати рецептури продуктів, зменшуючи використання штучних інгредієнтів та шкідливих добавок.

На сьогодні у США Coca-Cola підсолоджують переважно кукурудзяним сиропом, тоді як у багатьох інших країнах компанія використовує тростинний цукор.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів, кого він вважає найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на beIN Sports

«Багато років тому, коли я був молодим, за команду «Космос» («Нью-Йорк Космос») грав футболіст на ім'я Пеле. Не хочу розкривати свого віку, але це було давно. Я ходив дивитися, як він грає, і він був чудовий. Можливо, я здаюся старомодним, але я сказав би, що таким гравцем я вважаю Пеле», – заявив Трамп.

Пеле підписав контракт з клубом «Космос», який виступав у Північноамериканській футбольній лізі (NASL), коли йому було 35 років.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей», – заявив Трамп.