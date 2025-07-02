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Експосолка США Брінк розповіла про останню розмову з українською владою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Експосолка США Брінк розповіла про останню розмову з українською владою
У квітні Бріджит Брінк завершила свою дипломатичну місію в Україні 
фото з відкритих джерел

Дипломатка залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією Трампа

Перед звільненням з посади колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк провела розмову з українським високопосадовцем. Він показав їй план «мирного врегулювання», який на той момент був представлений Україні як можливий шлях просування в переговорах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю дипломатки The Atlantic.

«Я не буду вдаватися в подробиці цього документа, але він містив список усіх побажань Путіна. Він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером, і це все, що він сказав», – каже вона.

За словами дипломати, вона не мала, чого сказати українському посадовцю, адже сама «присвятила значну частину свого життя підтримці свободи і демократії в Україні та в ширшому європейському просторі на благо американців».

Як відомо, Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння. Рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбридж Колбі після перевірки складів, яка засвідчила суттєве скорочення кількості артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних засобів ураження.

Нагадаємо, Бріджит Брінк завершила свою дипломатичну місію в Україні та залишила посаду посла Сполучених Штатів Америки. Представник Держдепартаменту США пояснював відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій. «Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

Як повідомлялося, Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.

До слова, Брінк оголосила, що має намір балотуватися в Конгрес від сьомого округу штату Мічиган. За її словами, дипломатка присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу: «Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що у нас вдома».

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Теги: Бріджит Брінк посол США

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