Трамп анонсував переговори з Іраном. Тегеран відкинув пропозицію

Трамп сказав, що американські удари по Ірану сприяли швидкому завершенню війни між Ізраїлем і Тегераном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран наступного тижня проведуть переговори щодо іранської ядерної програми.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі каже, що Іран наразі не має планів зустрічатися зі Сполученими Штатами. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв'ю державному телебаченню, цитує Reuters.

Аракчі заявив, що Тегеран наразі аналізує, чи відповідають його інтересам подальші переговори зі США, зважаючи на п’ять попередніх раундів, які були перервані через атаки Ізраїлю та США на іранські ядерні об’єкти.

Як пише Reuters, США та Ізраїль заявили, що удари мали на меті обмежити здатність Ірану створювати ядерну зброю, тоді як Іран стверджує, що його ядерна програма спрямована виключно на цивільне використання.

Міністр закордонних справ Ірану сказав, що збитки, завдані ядерним об'єктам, «були немалими», і що відповідні органи з'ясовують нові реалії ядерної програми Ірану, які, за його словами, вплинуть на майбутню дипломатичну позицію Ірану.

Своєю чергою Трамп сказав, що американські удари по Ірану сприяли швидкому завершенню війни між Ізраїлем і Тегераном.

За словами Трампа, немає ознак того, Іран знову займається розробкою ядерної зброї. Тегеран десятиліттями заперечував намір отримати таку зброю.

«Ми будемо говорити з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, підпишемо угоду. Я не знаю. Як на мене, я не думаю, що це так необхідно», – заявив президент США.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру.

Своєю чергою спецпредставник президента США Віткофф заявив, що відновлення іранських ядерних потужностей займе роки.

Варто зазначити, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю.

Як пише CNN, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Після цього президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію Пентагону. Ймовірно, очікуються деталі про удари по ядерному арсеналу Ірану.

Цьому передувало те, що ЗМІ опублікували звіт щодо американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, у якому зазначено, що ядерна програма не знищена, як заявляли у Білому домі.

Це розлютило Трампа, який вже вимагав звільнення журналістів та назвав видання CNN й The New York Times «фейковими».

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом. Цей крок відбувся після публікації розвідданих, у яких визначено, що ядерна програма Ірану була зупинена лише через кілька місяців після ударів США.