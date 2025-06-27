Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував переговори з Іраном. Тегеран відкинув пропозицію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував переговори з Іраном. Тегеран відкинув пропозицію
Тегеран вкотре відкинув пропозиції Трампа
колаж: glavcom.ua

Трамп сказав, що американські удари по Ірану сприяли швидкому завершенню війни між Ізраїлем і Тегераном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран наступного тижня проведуть переговори щодо іранської ядерної програми.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі каже, що Іран наразі не має планів зустрічатися зі Сполученими Штатами. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв'ю державному телебаченню, цитує Reuters.

Аракчі заявив, що Тегеран наразі аналізує, чи відповідають його інтересам подальші переговори зі США, зважаючи на п’ять попередніх раундів, які були перервані через атаки Ізраїлю та США на іранські ядерні об’єкти.

Як пише Reuters, США та Ізраїль заявили, що удари мали на меті обмежити здатність Ірану створювати ядерну зброю, тоді як Іран стверджує, що його ядерна програма спрямована виключно на цивільне використання.

Міністр закордонних справ Ірану сказав, що збитки, завдані ядерним об'єктам, «були немалими», і що відповідні органи з'ясовують нові реалії ядерної програми Ірану, які, за його словами, вплинуть на майбутню дипломатичну позицію Ірану.

Своєю чергою Трамп сказав, що американські удари по Ірану сприяли швидкому завершенню війни між Ізраїлем і Тегераном.

За словами Трампа, немає ознак того, Іран знову займається розробкою ядерної зброї. Тегеран десятиліттями заперечував намір отримати таку зброю.

«Ми будемо говорити з ними наступного тижня, з Іраном. Можливо, підпишемо угоду. Я не знаю. Як на мене, я не думаю, що це так необхідно», – заявив президент США.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру. 

Своєю чергою спецпредставник президента США Віткофф заявив, що відновлення іранських ядерних потужностей займе роки.

Варто зазначити, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю. 

Як пише CNN, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Після цього президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію Пентагону. Ймовірно, очікуються деталі про удари по ядерному арсеналу Ірану.

Цьому передувало те, що ЗМІ опублікували звіт щодо американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, у якому зазначено, що ядерна програма не знищена, як заявляли у Білому домі.

Це розлютило Трампа, який вже вимагав звільнення журналістів та назвав видання CNN й The New York Times «фейковими».

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом. Цей крок відбувся після публікації розвідданих, у яких визначено, що ядерна програма Ірану була зупинена лише через кілька місяців після ударів США.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп переговори Іран ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції
Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня
24 червня, 21:21
Гашек розкритикував Трампа
Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»
21 червня, 11:41
У день народження Трампа пройшли масштабні протести проти його політики
Протестувальники утворили живий напис No King у Сан-Франциско (відео)
15 червня, 06:23
Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
Удар по Ірану. США втратили роль арбітра
13 червня, 15:04
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер
На чиїй стороні Трамп? Експредставник США з питань України пояснив логіку дій Білого дому
13 червня, 06:58
Головні новини ночі проти 11 червня
Удар по Харкову: головне за ніч
11 червня, 05:30
Трамп заявив, що законопроєкт не має ухвалюватися без його прямого схвалення
Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ
7 червня, 02:20
Медіа повідомили, що Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
5 червня, 18:58
За словами президента, Росія продовжує затягувати війну й обманювати світ
Російський «меморандум» ніхто не бачив – Зеленський
29 травня, 19:31

Політика

Голова оборонного комітету Сенату Чехії закликає Захід рішуче відреагувати на порушення прав людини на окупованих територіях
Голова оборонного комітету Сенату Чехії закликає Захід рішуче відреагувати на порушення прав людини на окупованих територіях
Президент Фінляндії оцінив перспективи вступу України в НАТО
Президент Фінляндії оцінив перспективи вступу України в НАТО
Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»
Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»
Прем’єр Канади прокоментував перспективу членства в ЄС
Прем’єр Канади прокоментував перспективу членства в ЄС
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка
Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
238K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
48K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
13K
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
13K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:13
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua