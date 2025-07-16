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«Поворотний момент для війни». Що відомо про план НАТО щодо зброї для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Поворотний момент для війни». Що відомо про план НАТО щодо зброї для України
Метью Вітакер пояснив переваги, які матимуть США від продажу зброї НАТО для України
фото із відкритих джерел

Метью Вітакер пояснив план США щодо продажу зброї НАТО для України 

Європа зараз не може виробляти необхідну зброю, яка потрібна Україні для оборони, зазначив американський постпред при НАТО Меттью Вітакер. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, пише «Главком».

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили у понеділок про угоду, згідно з якою США продаватимуть європейським партнерам американську зброю, що дозволить збільшити постачання до України.

«Це, очевидно, важливий момент і поворотний момент для цієї війни. Очевидно, президент Трамп прагнув миру з моменту свого приходу до влади. Він намагався змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і домовитися про тривалий мир. Це зазнало невдачі. І я думаю, що він вирішив, що Україна має право захищатися. Америка виробляє найкращу зброю у світі, і ми збираємося продавати нашим європейським союзникам по НАТО, разом з Канадою, американське озброєння, і вони постачатимуть його Україні», – сказав Вітакер.

«Реальність така, що зараз Європа не може виготовляти озброєння, необхідне Україні на полі бою або у разі потенційної війни в Європі. Тому Сполучені Штати є провідним виробником таких систем озброєння та постачатимуть їх до Європи. Європа заплатить за них», – вважає Вітакер.

«Це розумний план. І водночас я думаю, що він вигідний для американських платників податків, бо, як ви знаєте, адміністрація Байдена надіслала Україні допомогу на сотні мільйонів доларів, але нічого за це не дала. І це створить робочі місця в Америці. І я думаю, що це справді принесе користь американським платникам податків. Тож це виграш для всіх»,– переконаний Вітакер.

Постпред зазначив, що президент США Дональд Трамп не вимагав від європейських союзників брати на себе витрати на військову допомогу Україні, оскільки цього, за його словами, хочуть у самій Європі.

На початку тижня Трамп повідомив, що оплачуватиме постачання американської зброї Україні через НАТО країни Європи.За його словами, США зможуть передати Європі 17 комплексів Patriot.

Нагадаємо, ракети для комплексів ППО Patriot вже постачаються до України в рамках нової угоди, заявив президент США Дональд Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс. 

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Теги: Європа Дональд Трамп Україна президент озброєння США

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