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Трамп знайшов покупця для TikTok, але знадобиться схвалення Китаю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп знайшов покупця для TikTok, але знадобиться схвалення Китаю
Застосунок TikTok різко набрав популярність серед американців, ним користуються 170 мільйонів жителів США
фото з відкритих джерел

Трамп припустив, що президент Сі Цзіньпін погодиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для платформи TikTok, якою зараз володіє китайська компанія ByteDance. Як інформує «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Трамп не став розголошувати імен, зазначивши лише, що «це група дуже заможних людей». Він також припустив, що для угоди знадобиться схвалення Китаю. Водночас Трамп припустив, що президент Сі Цзіньпін погодиться.

Нагадаємо, 19 червня президент США втретє продовжив термін, протягом якого ByteDance повинна продати платформу TikTok, щоб продовжити працювати на американському ринку. Компанії дали строк до 17 вересня.

Китайський технологічний гігант ByteDance запустив TikTok на базі популярного застосунку для караоке Musical.ly, який придбав у 2017 році. Відтоді застосунок перебував під пильною увагою посадовців національної безпеки у Вашингтоні, які побоювалися можливого впливу китайського уряду.

Застосунок TikTok різко набрав популярність серед американців, ним користуються 170 мільйонів жителів США, а це приблизно половина країни.

Законодавці та адміністрація попереднього президента Джо Байдена стверджували: доки TikTok належить китайській компанії, він підпорядкований диктату авторитарного режиму Китаю.

Як відомо, Трамп уже двічі розпоряджався відтермінувати блокування роботи додатка.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що угода про передачу TikTok під контроль американських компаній усе ще залишається можливою, незважаючи на нещодавню паузу в перемовинах. 

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Теги: застосунок Сі Цзіньпін TikTok президент Дональд Трамп

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