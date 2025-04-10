Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива

Трамп: Нам доведеться почекати і подивитися, що станеться з Китаєм

Дональд Трамп каже, що питання щодо угоди залишається актуальним

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про передачу TikTok під контроль американських компаній усе ще залишається можливою, незважаючи на нещодавню паузу в перемовинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Трамп наголосив, що варіант виділення американських активів TikTok все ще «на столі», попри тимчасове зупинення домовленостей.

«Ми маємо угоду з кількома дуже хорошими людьми, кількома дуже багатими компаніями, які чудово впораються з нею. Але нам доведеться почекати і подивитися, що станеться з Китаєм», – зазначив президент.

Трамп підкреслив, що питання угоди з TikTok не зняте з порядку денного і залишається актуальним.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про нібито скасування угоди щодо продажу TikTok американській компанії. Зокрема, про це повідомив кореспондент FOX Business і оглядач New York Post Чарльз Гаспаріно. За його словами, продаж китайського додатка «не обговорюється» і не перебуває в активній фазі.

Він також зазначив, що посадовці Білого дому визнають складність укладання такої угоди в найближчій перспективі, або навіть взагалі, з огляду на наростаюче торговельне протистояння між США та Китаєм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«У нас була угода майже для TikTok – не угода, але досить близька, а потім Китай змінив угоду через тарифи. Якби я трохи знизив тарифи, вони б затвердили цю угоду за 15 хвилин, що показує силу тарифів», – сказав Трамп.