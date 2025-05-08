Netflix запускає нову функцію, подібну на TikTok

Користувачі зможуть безпосередньо зі стрічки коротких відео перейти до перегляду серіалу чи фільму

Стрімінговий гігант Netflix оголосив про початок тестування нової функції у своєму мобільному додатку. Стрічка вертикальних відео, яка нагадує популярну соціальну мережу TikTok, буде використовуватися для пошуку нового контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix.

У компанії зазначили, що тестування нової функції розпочнеться вже найближчими тижнями. Елементи керування стрічкою будуть розташовані у правому нижньому куті екрана, аналогічно до інтерфейсу TikTok.

Зазначається, що користувачі зможуть безпосередньо зі стрічки коротких відео перейти до перегляду серіалу чи фільму, додати його до списку збережених для подальшого перегляду або ж поділитися кліпом з друзями.

фото: Netflix

«Ми знаємо, що гортання вертикальної стрічки в додатках соціальних мереж – це простий спосіб переглядати відеоконтент», – заявила головний директор з продуктів Netflix Юніс Кім під час брифінгу для преси. «І ми також знаємо, що наші учасники люблять переглядати наші кліпи та трейлери, щоб знайти своє наступне захоплення».

Як відомо, це не перша спроба стримінгової платформи інтегрувати елементи формату TikTok. У 2021 році вони дебютували зі стрічкою комедійних передач «Швидкий сміх».

«Ми завжди шукаємо нові способи розважати учасників та полегшувати їх пошук», – сказав під час презентації Патрік Флеммінг, директор з інновацій продуктів Netflix, додавши, що Fast Laughs – це «нова повноекранна стрічка кумедних кліпів із широкого спектру назв Netflix, починаючи від фільмів і серіалів і закінчуючи нашою великою кількістю стендап-виступів».

Згодом Netflix повідомив про запуск функції «Дитячі кліпи» для дитячих програм. Гігант відеострімінгу експериментує з новими функціями, які можуть представити клієнтам більше відео у його каталозі. Цей крок також є спробою охопити тих глядачів, які зазвичай дивляться TikTok або короткі кліпи на YouTube.

Netflix також оголосив, що запускає оновлений дизайн свого телевізійного додатку.

Нагадаємо, Netflix підвищить ціни в деяких країнах. Причиною цьому стали майже 19 млн користувачів, які приєдналися до стримінгової платформи наприкінці 2024 року.