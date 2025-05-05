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Трамп може відкласти заборону TikTok в США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп може відкласти заборону TikTok в США
Трамп: якщо ми укладемо угоду з Китаєм, я впевнений, що це буде предметом обговорення
колаж: glavcom.ua

Трамп: Тож, можливо, мені не варто цього говорити, але в моєму серці є тепле місце для TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що може знову відкласти введення заборони на популярну соціальну мережу TikTok у Сполучених Штатах. В інтерв’ю NBC News він повідомив, що готовий продовжити термін для китайської компанії ByteDance щодо продажу американських активів TikTok до 19 червня, якщо угода не буде досягнута до цього часу. Про це повідомляє «Главком».

На питання, чи продовжив би він термін для угоди про продаж американських активів TikTok, якщо не буде досягнуто домовленості, Трамп заявив: «хотів би, щоб це було зроблено».

Американський президент сказав, що у нього «в серці є тепле місце для TikTok», оскільки він допоміг йому завоювати молодих виборців на президентських виборах 2024 року.

«У мене в серці є тепле місце для TikTok, бо, як ви знаєте, я виграв серед молоді на 36 балів. Це багато. Жоден республіканець ніколи не вигравав серед молоді, а я виграв на 36 балів, і я зосередився на TikTok. Тож, можливо, мені не варто цього говорити, але в моєму серці є тепле місце для TikTok. TikTok – це дуже цікаво, але він буде захищений. Він буде дуже надійно захищений. Але якщо йому знадобиться продовження, я буду готовий його продовжити, можливо, воно не знадобиться», – заявив Трамп. 

За його словами перепоною у продажі додатку наразі є тарифи, які були введені для Китаю.

«У нас є група покупців, дуже значних людей. Вони заплатять багато грошей. Це добре для нас. Це добре для Китаю. Це буде, я думаю, дуже добре. Але через те, що я фактично відрізав Китай зараз через тарифи, які настільки високі, що вони не зможуть вести багато бізнесу зі Сполученими Штатами. Але якщо ми укладемо угоду з Китаєм, я впевнений, що це буде предметом обговорення, і це буде дуже легко вирішити, – розповів Трамп. 

Як відомо, Трамп уже двічі розпоряджався відтермінувати блокування роботи додатка.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що угода про передачу TikTok під контроль американських компаній усе ще залишається можливою, незважаючи на нещодавню паузу в перемовинах. 

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Теги: Дональд Трамп TikTok США

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