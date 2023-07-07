У Румунії відкрито рух через найдовший міст над Дунаєм (фото, відео)
Завдяки мосту Румунія стала ближчою до мешканців півдня Одещини
Підвісний міст Бреїла, третій за величиною в Європі та найбільший у Румунії, відкрили для транспорту. Міст перетинає Дунай та з’єднує повіти Бреїла та Тулча. Про це повідомили у державній дорожній адміністрації Румунії.
Бреїла є найдовшим підвісним мостом у Румунії та третім за розміром у Європі. Також він є найвищою спорудою в Румунії та найдорожчою інфраструктурною спорудою, проведеною в країні за останні 30 років. Роботи коштували приблизно €363 млн, які були виділені з Європейського фонду регіонального розвитку.
Переправа через Дунай у перші роки буде безплатною та спочатку лише вдень, бо вночі робітники розбиратимуть будівельні риштування. Дорога, що йде від мосту, буде з’єднана зі швидкісною автомагістраллю Галац-Бреїла.
З технічного погляду міст має дві смуги руху в кожну сторону, тротуари та довжину 1,9 км. Величезні анкерні троси, що підтримують конструкцію, складаються зі сталевих тросів загальною довжиною 81 тис. км.
Новий міст пов'язує південний схід Румунії та дельту Дунаю і є важливим як з точки зору туристичного потоку, так і для сполучення з Україною. Завдяки мосту Румунія стала ближчою до мешканців півдня Одещини. Відстань до мосту 100 км.
Нагадаємо, у Києві відкрили рух транспорту на лівобережній розв’язці Дарницького мосту, який понад 15 років був у недобудованому стані. Розв'язка на Дарницькому мосту має особливе значення для столиці.
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