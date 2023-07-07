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У Румунії відкрито рух через найдовший міст над Дунаєм (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Румунії відкрито рух через найдовший міст над Дунаєм (фото, відео)
Довжина мосту – 1,9 км, а величезні анкерні троси, що підтримують конструкцію, складаються зі сталевих тросів загальною довжиною 81 тис. км
фото з відкритих джерел

Завдяки мосту Румунія стала ближчою до мешканців півдня Одещини

Підвісний міст Бреїла, третій за величиною в Європі та найбільший у Румунії, відкрили для транспорту. Міст перетинає Дунай та з’єднує повіти Бреїла та Тулча. Про це повідомили у державній дорожній адміністрації Румунії.

Бреїла є найдовшим підвісним мостом у Румунії та третім за розміром у Європі. Також він є найвищою спорудою в Румунії та найдорожчою інфраструктурною спорудою, проведеною в країні за останні 30 років. Роботи коштували приблизно €363 млн, які були виділені з Європейського фонду регіонального розвитку.

Міст розрахований на 120-річний термін служби, перші 5 років плата за проїзд буде відсутня
Міст розрахований на 120-річний термін служби, перші 5 років плата за проїзд буде відсутня
фото з відкритих джерел
Дві вежі мосту досягають висоти 192 метри і є практично найвищими будівлями в Румунії (за винятком деяких димоходів або антен)
Дві вежі мосту досягають висоти 192 метри і є практично найвищими будівлями в Румунії (за винятком деяких димоходів або антен)
фото з відкритих джерел

Переправа через Дунай у перші роки буде безплатною та спочатку лише вдень, бо вночі робітники розбиратимуть будівельні риштування. Дорога, що йде від мосту, буде з’єднана зі швидкісною автомагістраллю Галац-Бреїла.

З технічного погляду міст має дві смуги руху в кожну сторону, тротуари та довжину 1,9 км. Величезні анкерні троси, що підтримують конструкцію, складаються зі сталевих тросів загальною довжиною 81 тис. км.

Міст через Дунай у Бреїлі, одна із найскладніших інфраструктурних робіт, які коли-небудь проводилися в Румунії, був урочисто відкритий
Міст через Дунай у Бреїлі, одна із найскладніших інфраструктурних робіт, які коли-небудь проводилися в Румунії, був урочисто відкритий
фото з відкритих джерел

Новий міст пов'язує південний схід Румунії та дельту Дунаю і є важливим як з точки зору туристичного потоку, так і для сполучення з Україною. Завдяки мосту Румунія стала ближчою до мешканців півдня Одещини. Відстань до мосту 100 км. 

Нагадаємо, у Києві відкрили рух транспорту на лівобережній розв’язці Дарницького мосту, який понад 15 років був у недобудованому стані. Розв'язка на Дарницькому мосту має особливе значення для столиці.

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Теги: Румунія міст Дунай відео

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