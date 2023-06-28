«Світ є і буде на нашому боці»: Зеленський виступив у Верховній Раді у День Конституції (відео)

Глава держави наголосив, що Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси

Україна буде робити ставку на альянси та усе для повноправного членства в ЄС та НАТО. Натомість ніколи не погодиться на заморожений конфлікт із Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.

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«Україна ніколи не погодиться на жоден з варіантів замороженого конфлікту. Жоден. Навпаки, Україна допоможе нашою формулою миру усім іншим народам світу, які прагнуть справжнього миру», – зазначив глава держави.

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Зеленський наголосив, що Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси. Так, президент підкреслив, що Росія розглядає всіх своїх сусідів як рабів та ворогів.

«Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, Україна буде посилювати партнерства та альянси, в яких бере участь. Ми вже історично посилили ЄС і надали європейському єднанню такої сили, якої у ЄС ніколи не було», – сказав він.

Зеленський додав, що український компонент – це те, чого не вистачало Євросоюзу. За його словами, і Україна, і члени блоку розуміють, що це вже не мрія, а реальність.

«Україна здобула статус кандидата на вступ до ЄС. Цьогоріч ми маємо відкрити діалог щодо повноправного членства... Аналогічне буде і з НАТО, і це не мрія, це вже реальність», – додав президент.

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Також глава держави наголосив, що союзники по НАТО мають перестати озиратися на Росію при ухваленні важливих рішень, як, наприклад, вступ України до Альянсу. «Росія програє коли зустрічає сміливий та впевнений спротив. Вільний світ володіє всіма збройними, санкційними, політичними, економічними, ціннісними перевагами, які дозволяють побудувати повний захист від будь-яких російських посягань та шантажу», – сказав Зеленський.

Раніше Столтенберг повідомив, чи отримає Україна запрошення до Альянсу на липневому саміті НАТО