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Румунію покинули 40 співробітників посольства РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Румунію покинули 40 співробітників посольства РФ
Посольство Росії в Румунії
фото: Wikimedia Commons

Рішення скоротити російський персонал дипмісії відображає нинішній рівень відносин між двома країнами після повномасштабної військової агресії РФ проти України

Учора 40 співробітників російського посольства вилетіли з Бухареста спеціальним рейсом, організованим Кремлем після наказу міністерства закордонних справ Румунії про скорочення в країні дипломатичної присутності РФ. Про це повідомила пресслужба румунського МЗС.

Як зазначається, на боту літака були 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників російського посольства.

Про рішення щодо скорочення штату посольства РФ у країні на 40 осіб уряд Румунії поінформував російського посла в Бухаресті 8 червня.

Таким чином, Бухарест зменшив чисельність російського персоналу майже до рівня дипломатичного та адміністративно-технічного представництва Румунії у Москві.

Загалом РФ мала скоротити 51 особу, але оскільки не всі посади були зайняті, Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з-поміж техніко-адміністративного персоналу, що становить більш ніж половину штату.

У МЗС Румунії заявили, що рішення щодо скорочення російського персоналу дипмісії відображає поточний рівень відносин між двома країнами після повномасштабної військової агресії РФ проти України. Тоді у російському МЗС пообіцяли надати відповідь.

Нагадаємо, уряд Австралії має намір заблокувати будівництво нового російського посольства поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.

Раніше уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати з країни дев'ятьох співробітників посольства Росії, які займалися розвідувальною діяльністю. 

Крім того, МЗС Ісландії з 1 серпня призупиняє роботу посольства Ісландії в Москві. Рейк'явік вимагає аналогічного кроку від Росії. 

Теги: росія Румунія посольство

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