Румунію покинули 40 співробітників посольства РФ

Рішення скоротити російський персонал дипмісії відображає нинішній рівень відносин між двома країнами після повномасштабної військової агресії РФ проти України

Учора 40 співробітників російського посольства вилетіли з Бухареста спеціальним рейсом, організованим Кремлем після наказу міністерства закордонних справ Румунії про скорочення в країні дипломатичної присутності РФ. Про це повідомила пресслужба румунського МЗС.

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Як зазначається, на боту літака були 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників російського посольства.

Про рішення щодо скорочення штату посольства РФ у країні на 40 осіб уряд Румунії поінформував російського посла в Бухаресті 8 червня.

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Таким чином, Бухарест зменшив чисельність російського персоналу майже до рівня дипломатичного та адміністративно-технічного представництва Румунії у Москві.

Загалом РФ мала скоротити 51 особу, але оскільки не всі посади були зайняті, Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з-поміж техніко-адміністративного персоналу, що становить більш ніж половину штату.

У МЗС Румунії заявили, що рішення щодо скорочення російського персоналу дипмісії відображає поточний рівень відносин між двома країнами після повномасштабної військової агресії РФ проти України. Тоді у російському МЗС пообіцяли надати відповідь.

Нагадаємо, уряд Австралії має намір заблокувати будівництво нового російського посольства поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.

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Раніше уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати з країни дев'ятьох співробітників посольства Росії, які займалися розвідувальною діяльністю.

Крім того, МЗС Ісландії з 1 серпня призупиняє роботу посольства Ісландії в Москві. Рейк'явік вимагає аналогічного кроку від Росії.