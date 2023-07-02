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На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
Працівники ТЦК зайшли у хату до чоловіка, це його обурило
фото з відкритих джерел

Чоловік попросив військових піти, а дружину – викликати поліцію

У місті Держаня на Хмельниччині трапився конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату, – ред.) і місцевим мешканцем. Відповідне відео поширюють у соцмережі.

Так, працівники ТЦК без дозволу зайшли у хату до чоловіка. Це його обурило. Він попросив військових піти, а дружину – викликати поліцію.

«Вийшли з подвір’я бігом. Яке ви маєте право? Депутатів у армію беріть, а не нас дьоргаєте», – кричав чоловік.  

Військові ж у боргу не залишилися, і теж перейшли на крик.

«На телефон знімати не можна. Я – майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь на двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову також, споримо? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально зайшов у будинок», – сказав працівник ТЦК.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів.

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Теги: телефон будинок чоловік відео конфлікт

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