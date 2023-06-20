Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня залишено без змін

В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ.

Київський апеляційний суд залишив під вартою президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє пресслужба суду.

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Так, в понеділок, 19 червня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року.

Цією ухвалою було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17 липня 2023 року включно без визначення розміру застави.

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Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня залишили без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах Богуслаєва – без задоволення.

Раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.