Головна Країна Політика
search button user button menu button

Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня залишено без змін
фото з відкритих джерел

В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ.

Київський апеляційний суд залишив під вартою президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, в понеділок, 19 червня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року.

Цією ухвалою було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17 липня 2023 року включно без визначення розміру застави.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня залишили без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах Богуслаєва – без задоволення.

Раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

Читайте також:

Теги: суд розслідування Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв монета майно відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок аварії BMW розбилося вщент
У Києві сталася жахлива ДТП за участю блогера, фото та відео
9 червня, 22:54
Скріншот відео
Дружину нардепа від «Слуги народу» захейтили в мережі через отримання ордена
20 травня, 23:27
За кермом був голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир
Смертельна ДТП за участю голови суду: з'явилися цікаві деталі
26 травня, 11:48
Як стверджують розслідувачі, Світлана Абросімова є коханкою Володимира Соловйова
Коханка-баскетболістка та позашлюбні діти: ЗМІ розповіли про таємну сім’ю пропагандиста Соловйова
22 травня, 17:36
Жінка понад добу перебувала на даху будинку без можливості евакуюватися
Військові врятували матір із дітьми в затоплених Олешках (відео)
7 червня, 18:41
Позивачка зверталася до поліції через укус бджоли сусіда
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
13 червня, 12:19
Бахмут: Сирський показав, як снайпери знищують ворога (відео)
Бахмут: Сирський показав, як снайпери знищують ворога (відео)
14 червня, 10:37
Україна отримає безпілотники Tekever AR3
Україна отримає безпілотники Tekever AR3
17 червня, 19:36
Чоловік із дитиною перебували на вулиці і потрапили під обстріл
Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата
18 червня, 20:21

Політика

Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»
Справа Богуслаєва: суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі»
Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів
Буданов із послом Японії: фото, яке шокує путінських пропагандистів
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
Ар'єва склала мандат. Партія Порошенка закликала зашкварених «слуг народу» брати приклад
Ар'єва склала мандат. Партія Порошенка закликала зашкварених «слуг народу» брати приклад
Зеленський призначив послів України у трьох країнах
Зеленський призначив послів України у трьох країнах
У Львівській ОДА пройде секс-тренінг? У мережі розгорівся скандал
У Львівській ОДА пройде секс-тренінг? У мережі розгорівся скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
44K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
42K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
41K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
40K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
32K
У Швейцарії затримано українського дипломата

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту