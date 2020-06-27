На російську телеведучу Собчак скоєно напад в монастирі (відео)



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Собчак хотіла зняти фільм про священика Скріншот з відео

Собчак не уточнила, в якому саме монастирі відбувся напад

На телеведучу Ксенію Собчак і її знімальну групу напали в монастирі. Про це вона написала в своєму Telegram-каналі «Кривава бариня».

«На нас було скоєно напад в монастирі. Двоє людей побиті. Камеру розбили. Мене штовхнули так, що я впала, і тримали, поки били Єрженкова», – написала вона.

За словами Собчак, на місце інциденту викликали поліцію. «Камеру відібрали здоровенні бугаї», – додала телеведуча.

Вона не уточнила, в якому саме монастирі відбувся напад. Однак відомо, що зараз Собчак разом зі знімальною групою знаходиться в Єкатеринбурзі, де відбудеться церковний суд над опальним схиігуменом Сергієм (Романовим), якій захопив Середньоуральський жіночий монастир. Уточнюється, що журналістка хотіла зняти фільм про священика.

Про захоплення жіночого монастиря стало відомо 16 червня. Отець Сергій почав вести служби, незважаючи на заборону в служінні за публічне заперечення коронавірусу. 17 червня він випустив відеозвернення, в якому відповів на звинувачення в захопленні монастиря і пояснив, що залишився в обителі заради черниць, «своїх чад».





На території монастиря, за даними журналістів, перебували козаки, нібито покликані для захисту від провокацій. Після повідомлень про це об’єкт відвідали співробітники ФСБ і поліцейські, а Оренбурзьке військове козацьке товариство зріклося козаків, які захопили обитель.

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