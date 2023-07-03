Три сини Лукашенка: де білоруський диктатор переховує своїх нащадків

Сини самопроголошеного президента Білорусі покинули батьківщину

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у День незалежності відвідав Курган Слави під Мінськом, проте на церемонію покладання квітів не взяв своїх синів – Дмитра, Миколу та Віктора. Місцеві ЗМІ стверджують, що наразі дітей диктатора взагалі немає в країні.

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Під час виступу Лукашенка з нагоди Дня незалежності Білорусі не було жодного з його синів, хоча на 9 травня вони були поряд з ним на площі Перемоги. За інформацією журналістів, учора з країни вилетіло два урядові літаки:

Boeing 737-800 (EW-001PA) відлетів до Пекіна, скоріш за все, разом із Віктором;

Bombardier Challenger 850 (EW-301PJ) у Росію, і на ньому напередодні «головного свята» з країни поїхав Дмитро.

Віктор Лукашенко фото з відкритих джерел

Дмитро Лукашенко фото з відкритих джерел

Зауважимо, раніше самопроголошений президент Білорусі розповідав, що його молодший син Микола наразі навчається у Пекіні.

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Микола Лукашенко фото з відкритих джерел

Нагадаємо, білоруський диктатор взявся погрожувати європейським країнам ядерною зброєю: він, мовляв, знає, де знаходяться їхні центри ухвалення рішень.

До слова, під час заколоту Пригожина літак сім'ї Лукашенка вилетів у Туреччину.

Зазначимо, про особисте життя Олександра Лукашенка відомо небагато. Незмінний білоруський лідер одружився в 1975 році на жінці, на ім'я Галина Желнерович. Подружжя розійшлося ще в 90-х роках. У цьому шлюбі народилися двоє дітей – сини Віктор і Дмитро.

Однак про те, хто є матір'ю Миколи, білоруський президент мовчить. Лукашенко практично не дає коментарів з цього приводу і лише одного разу сказав, що мама його молодшого сина є медичним працівником. Виходячи з цього, дехто висунув припущення, згідно з яким матір'ю Миколи Лукашенка може бути Ірина Абельска. У 90-роках жінка була особистим лікарем президента Білорусі.