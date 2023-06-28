ISW пояснило, нащо Лукашенку потрібні «вагнерівці»

Лукашенко може спробувати використати «вагнерівців», щоб зменшити залежність своїх збройних сил від армії РФ

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко хоче посилити свою армію найманцями з ПВК «Вагнера», які нещодавно вчинили заколот у РФ, а також врівноважити кампанію Кремля через «союзну державу» поглинути Білорусь. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, Лукашенко, ймовірно, бажає встановити жорсткий контроль над будь-якими силами «Вагнера», які прямують до Білорусі.

Диктатор підкреслив, що ПВК не відкриватиме вербувальні пункти в Білорусі, як це відбувалося в РФ. Водночас білорусам і, ймовірно, іншим громадянам буде дозволено вступати до структур «Вагнера» у Білорусі.

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За словами Лукашенка, група «Вагнер» передусім виступатиме партнером з навчання та консультування білоруських військових.

Крім того, він зауважив, що найманці краще навчені, ніж білоруські військові, і що його солдати можуть отримати користь від великого бойового досвіду бойовиків.

Також Лукашенко заперечив твердження про те, що білоруська влада вже почала створювати польові табори для «вагнерівців». При цьому він заявив, що його країна створить табори, якщо найманці того вимагатимуть.

Експерти припускають, що Лукашенко може спробувати використати «вагнерівців» у Білорусі, щоб зменшити накопичену структурну залежність своїх збройних сил від армії РФ у виконанні більш високих оперативних функцій.

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Диктатор може використати «вагнерівців», щоб допомогти відновити втрачені можливості своєї армії, які значною мірою делегували західному військовому округу РФ.

Як зазначається, розформування білоруськими ЗС єдиного сухопутного командування у 2011 році фактично підпорядкувало білоруські сили західному військовому округу.

«Білорусь не має недавнього досвіду проведення великомасштабних операцій або організації навчань вище за рівень батальйону. Основним джерелом знань та досвіду Білорусі для більш високої оперативної діяльності є організовані Росією навчання, такі як регулярні навчання «Захід», «Щит Союзу» і «Непорушне братство», – йдеться у звіті.

Водночас фахівці не розуміють, наскільки успішними можуть бути ці оцінені зусилля. Аналітики підкреслили, що оперативне підпорядкування білоруських ЗС російському генштабу де-факто було реальністю протягом багатьох років, і змінити такі глибокі інституційні зв'язки буде складно, якщо взагалі можливо. Однак криза стабільності нового російського режиму, за оцінками експертів, може дати Мінську нові можливості.

Інші висновки ISW

Російський диктатор Володимир Путін намагається представити Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед персоналу «Вагнера» та в російському суспільстві.

Розповідь Лукашенка про його посередництво між Путіним і Пригожиним 24-25 червня в тандемі з промовою Путіна 26 червня свідчить про те, що Путін пообіцяв Лукашенку і Пригожину, що ватажок «Вагнера» і його найманці матимуть гарантії безпеки в Білорусі.

Лукашенко оголосив 27 червня, що Білорусь отримала невизначену кількість російської ядерної зброї раніше – розвиток подій, який диктатор також може використати, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі через союзну державу.

Поточна гра влади Путіна-Лукашенка-Пригожина ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні.

Кампанія Кремля, спрямована на знищення репутації Пригожина та, можливо, розпуск військ «Вагнера» в Україні зменшує ймовірність того, що Путін оголосить новий раунд мобілізації резерву найближчим часом.

ЗСУ проводили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і досягли перемог 27 червня.

Путін 27 червня визначив українські головні контрнаступальні зусилля, можливо, сигналізуючи про свій власний оборонний пріоритет.

Російські та українські сили продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

Українські чиновники сигналізують, що ЗСУ використовують збройне повстання в Росії та з 27 червня активізують контрнаступальні операції в районі Бахмута.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Російські мілблогери висловили стурбованість спробами українців просунутися на південь від Херсона.

Російські офіційні особи висловили різні думки щодо майбутнього приватних військових компаній у відповідь на збройний заколот.

В ООН повідомили, що з початку війни в Україні Росія затримала сотні мирних громадян України.

мапа боїв: ISW

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь».

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Білоруський диктатор сказав, що не проти прийняти найманців Пригожина до своєї армії.