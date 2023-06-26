Ексочільник розвідки розповів, де Пригожина спідкає смерть

Пригожина мали б ліквідувати ще на початку його конфлікту з міноборони РФ, але Путін не дав добро

Валерій Кондратюк: «Лукашенко собі не може дати гарантій безпеки, не кажучи вже про Пригожина»

Засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина можуть «прибрати» у Білорусі. Узагалі він мав загинути ще після початку конфлікту з керівництвом міноборони РФ, але Путін не давав такої вказівки, бо йому було вигідно, що той всі невдачі на фронті переводив на військове керівництво РФ. Про це заявив ексочільник Служби зовнішньої розвідки України та ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Валерій Кондратюк в ефірі телемарафону.

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«По Пригожину, враховуючи мстивість і репутацію Путіна знищувати своїх ворогів, а саме слово Путіна нічого не варте, адже він брехун, це вирок, який буде в найближчий час приведений у виконання», – заявив Кондратюк.

Він розповів, як у 2008 році під час зібрання спецслужб СНД екскерівник ФСБ Олександр Бортніков надто «переймався» долею опозиційного російського політика Бориса Березовського, який після Майдану переховувався в Україні.

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«Тоді керівництво нашої країни запитало у нього, нащо він їм потрібен, адже він вже маргінальний політик. Тоді безпосередньо отримали відповідь від керівника ФСБ Бортнікова: «Ти уявляєш собі, що кожного ранку мені телефонує Путін і питає, коли він буде знищений?» – розповів Кондратюк.

За його словами, Пригожина мали б ліквідувати ще на початку його конфлікту з міноборони РФ, але Путін не давав такої вказівки, бо йому було вигідно, що Пригожин всі невдачі на фронті «списує» на міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, тим самим відволікаючи увагу від Путіна.

Щодо гарантій безпеки, які невдалому заколотнику Пригожину пообіцяв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, то Валерій Кондратюк вважає, що Лукашенко не може нічого гарантувати, оскільки й сам не контролює своїх силовиків, які є вихованцями ФСБ Росії.

«Лукашенко собі не може дати гарантій безпеки, не кажучи вже про Пригожина. Але Лукашенко зіграє свою певну роль для стабільності в самій Білорусі», – сказав Кондратюк.

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На його думку, в Білорусі теж змінилася ситуація, і люди зі зброєю можуть піти і захищати в Білорусі свої інтереси. Саме для цього Лукашенко і намагається мати таку силу, як ПВК Пригожина «Вагнер».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає. Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися. Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові.