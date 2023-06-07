Лукашенко помилував подругу Протасевича

Сапегу затримали білоруські поліцейські під час захоплення рейсу 4978 у Мінську 23 травня 2021 року з Романом Протасевичем

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, яку затримали білоруські поліцейські під час захоплення рейсу 4978 у Мінську 23 травня 2021 року з Романом Протасевичем. Про це повідомляє кореспондент БЕЛТА.

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Білоруський диктатор підписав указ про помилування Сапеги. 7 червня дівчину передали делегації Приморського краю, яку очолює росіський губернатор Олег Кожем'яко.

«Попереду ціле життя. Усвідомлене, нормальне», – сказав дівчині губернатор країни-терористки й побажав «не робити більше необережних кроків».

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Як зізналася Софія Сапега, їй досі здається, що все відбувається не з нею. Говорячи про умови у виправній колонії, вона зазначила: «Так, справді, все серйозно та суворо. Але з цим можна жити».

У розмові з губернатором вона уточнила, що її плани на найближче майбутнє – трішечки прийти до тями.

У перші хвилини після виходу з колонії дівчина також телефоном поспілкувалася з батьком, де сказала, що «історія закінчується».

Нагадаємо, ексредактора білоруського опозиційного каналу Nexta Романа Протасевича, засудженого до восьми років в'язниці, помилували у Білорусі.

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На початку травня Мінський облсуд виніс йому вирок та засудив за «змову для захоплення влади».

До слова, супутницю білоруського опозиційного журналіста – росіянку Сапегу судова колегія Гродненського облсуду (Білорусь) засудила до шести років колонії загального режиму. За однією з версій, дівчина – журналістка і редакторка телеграм-каналу «Чорна книга Білорусі»