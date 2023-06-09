Лукашенко знову летить до Путіна

Остання зустріч Лукашенка з Путіним відбулася менш як пів місяця тому

Зустріч двох диктаторів відбудеться на території РФ, але місце не розкривається

Російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 9 червня. Про це повідомляють російській ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше підтверджував, що зустріч відбудеться на території РФ. При цьому конкретного місця ні в Москві, ні в Мінську не розкривали.

Напередодні сам Лукашенко згадував, що найближчим часом збирається зустрітися зі Путіним. Він говорив, що хоче запропонувати президенту РФ виробити план внутрішнього розвитку Союзної держави, щоб об'єднання було самодостатнім і на нього не можна було тиснути, зокрема, за допомогою долара чи інших валют.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 27 травня повідомлялося, що Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов запевнив, що Лукашенко хворіє, але російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті.