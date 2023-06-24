Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину

При вході в повітряний простір Росії літак відключив транспондери

Один з літаків сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у ніч на 24 червня вилетів з країни у курортний Бодрум, що в Туреччині. Про це повідомляють опозиційні ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з даними Radarbox, лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 і приземлився у турецькому Бодрумі о 05:15.

При вході в повітряний простір Росії, за даними сервісу, літак відключив транспондери та включив їх лише над Калмикією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у Росії тим часом відбуваються дивні події.

Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.