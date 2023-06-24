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Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину
Сімейний лайнер Лукашенка
фото ілюстративне

При вході в повітряний простір Росії літак відключив транспондери

Один з літаків сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у ніч на 24 червня вилетів з країни у курортний Бодрум, що в Туреччині. Про це повідомляють опозиційні ЗМІ.

Згідно з даними Radarbox, лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 і приземлився у турецькому Бодрумі о 05:15.

При вході в повітряний простір Росії, за даними сервісу, літак відключив транспондери та включив їх лише над Калмикією.

Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину фото 1

Нагадаємо, що у Росії тим часом відбуваються дивні події.

Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

Теги: Олександр Лукашенко росія Білорусь переворот

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