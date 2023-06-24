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Путін пожалівся Ердогану на Пригожина. Президент Туреччини неоднозначно відреагував

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін пожалівся Ердогану на Пригожина. Президент Туреччини неоднозначно відреагував
Путін звернувся до президента Туреччини Ердогана
фото:www.sozcu.com.tr

Росія традиційно збрехала, що Ердоган нібито цілковито підтримує Путіна, натомість у Ердогана таку позицію заперечили

Російський дикатотор сьогодні обдзвонив усіх своїх близьких « політичних друзів» аби  заручитись підтримкою через військовий переворот у Росії. Серед них опинились президент Білорусії Олександр Лукашенко, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Останнім у списку на цей час став Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Зокрема, російські ЗМІ відрапортували, що у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним той обговорив останні події в Росії. І повідомили про це на офіційному Telegram-каналі Кремля.

«Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва», – йдеться у повідомленні.

Утім в  управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини про телефонну розмову повідомили дещо інше. Зокрема на офіційному Twitter президента Туреччини немає ні слова про те, що Ердоган говорив про повну підтримку Путіна, натомість сказано про готовність Туреччини до посильного внеску в якнайшвидше забезпечення миру в Росії. 

Реджеп Тайїп Ердоган акцентував на важливості діяти зі здоровим глуздом і що ніхто не повинен отримувати вигоду з подій у Росії. «У цьому контексті президент Ердоган заявив, що ми як Туреччина готові зробити свій внесок у якнайшвидший дозвіл подій в умовах миру та спокою», – заявили в канцелярії президента Туреччини. Президент Туреччини висловив сподівання на «швидкий та мирний перебіг усіх процесів».

Нагадаємо президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у розмові із Путіним зазначив, що події, що відбуваються, – це внутрішня справа Росії. Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку.

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Теги: Туреччина Олександр Лукашенко переворот Telegram президент

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