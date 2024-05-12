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Ердоган назвав справжню причину скасування свого візиту до Байдена

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган назвав справжню причину скасування свого візиту до Байдена
Ердоган переконаний у тому, що поїде до США, але пізніше
фото із відкритих джерел

Ердоган пов'язав скасування поїздки до США із щільним графіком

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не зміг здійснити поїздку до США 9 травня, де планував зустрітися з американським колегою Джо Байденом через несумісність графіків обох сторін, про це політик розповів в інтерв'ю грецькій газеті Kathimerini перед візитом прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Він нагадав, що господар Білого дому має щільний графік напередодні виборів.

«Наш візит до США було відкладено через несумісність графіків обох сторін. Як ви знаєте, Сполучені Штати перебувають напередодні виборів, і графік пана Байдена став ще щільнішим», – відповів Ердоган.

«Подібні візити здійснюються у зручний для обох сторін час», – продовжив турецький лідер. За словами Ердогана, нині Анкара і Вашингтон обговорюють більш зручну дату для зустрічі обох сторін. 

Президента Туреччини також запитали, чи вважає він, що США мають відігравати посередницьку роль у відносинах Туреччини та Греції. Він відповів, що Анкара виступає за збереження політичного балансу. На думку Ердогана, важливо створювати основу конструктивного діалогу, зберігаючи дистанцію.

«Крім того, ми маємо прямі контакти з Грецією без посередників. Збереження та розвиток цих контактів сприятиме більш позитивному розвитку наших відносин», – сказав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Сполучених Штатів Америки, який було заплановано на 9 травня. Про це повідомляє турецьке видання OdaTV. Як пише видання, причиною скасування візиту було схвалення допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю у розмірі $26 млрд.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган США Джозеф Байден Вашингтон президент Анкара

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