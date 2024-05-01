Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Американець зізнався у передачі технологій для БПЛА росіянам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американець зізнався у передачі технологій для БПЛА росіянам
Житель США визнав себе винним у змові з метою експорту електроніки подвійного призначення, яка використовується в російських безпілотниках
фото із відкритих джерел

Мін'юст США: мешканець Нью-Йорка зізнався у передачі Росії технологій для БПЛА

Житель Нью-Йорка Микола Григор'єв у федеральному суді Брукліна визнав провину в змові з метою незаконного експорту електроніки подвійного призначення, яка використовується в російських безпілотних військових літальних апаратах. Про це повідомив Мін'юст США. Відомство стверджує, що він передав технології більш як на $250 тисяч. Заступник генерального прокурора Ліза Монако заявила, що запобігли передачі російським компаніям понад 11 500 електронних компонентів.

Слідство стверджує, що Григор'єв та його спільники Олов'янніков та Архіпов через зареєстровану ними компанію Quality Life Cue LLC (QLC) закупили електронні компоненти подвійного призначення для російських підприємств, які займаються розробкою та виробництвом дронів. Зокрема, для технологічної компанії SMT-iLogic, яка у травні 2023 року потрапила під санкції за участь у ланцюжку постачання з виробництва російських військових БПЛА.

Внаслідок визнання провини Григор'єву загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Слухання за вироком поки що не призначено. Суд оголосив особливу подяку за цінну допомогу Наталі Савранській, яка раніше працювала у відділі контррозвідки та експортного контролю Управління національної безпеки.

Раніше стало відомо, що американський суд засудив до 21 року в'язниці колишнього співробітника Агентства національної безпеки (National Security Agency або NSA) США 32-річного Джаре Себастьяна Далка за спробу продати секретну інформацію російському агенту. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту країни. Насправді із ним спілкувався співробітник Федерального бюро розслідувань (FBI) під прикриттям.

Читайте також: Ексвійськовий РФ і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії – The Insider
Теги: США санкції шпигун прокурор слідство технології шпионаж безпілотник обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основна проблема для України полягає в тому, що заморожені російські кошти лежать «мертвим вантажем»
Заморожені російські активи. Вилучити не можна залишити
24 квiтня, 11:08
Російські НПЗ виробляють частину продукцію для військових потреб
Нафтопереробні заводи РФ – легітимні військові цілі. І ось чому
19 квiтня, 19:44
Студенти навчалися за 11 освітніми програмами
В університеті «Метінвест Політехніка» пройшов перший в історії випуск студентів
3 квiтня, 17:24
За словами розвідки, атака безпілотників призвела до значних руйнувань на підприємстві в Татарстані
Розвідка розповіла про наслідки атаки по заводу в Татарстані
4 квiтня, 16:32
Росіяни заявили про атаку ЗСУ на станцію
На території Запорізької АЕС вибухнув дрон
7 квiтня, 18:38
Завод не здатен виконати всі плани росіян, оскільки більш ніж половина його обладнання застаріле
Атака безпілотників у Казані: що відомо про авіаційний завод росіян
18 квiтня, 11:05
Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати
Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці
21 квiтня, 19:00
Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку внаслідок атаки на Одещину
Нічна атака на Одещину: є влучання
22 квiтня, 07:15
Бойова станція з дистанційним керуванням R600
США провели випробування сучасної зброї для боротьби з дронами
25 квiтня, 19:46

Девайси

Американець зізнався у передачі технологій для БПЛА росіянам
Американець зізнався у передачі технологій для БПЛА росіянам
Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів
Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів
Заборона TikTok у Європі. Голова Єврокомісії зробила попередження
Заборона TikTok у Європі. Голова Єврокомісії зробила попередження
Apple видалила WhatsApp та Threads з китайського App Store
Apple видалила WhatsApp та Threads з китайського App Store
Україна створила аналог популярного квадрокоптера DJI Mavic: характеристики та ціна
Україна створила аналог популярного квадрокоптера DJI Mavic: характеристики та ціна
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
95K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
34K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
26K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
11K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
6599
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку

Новини

НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua