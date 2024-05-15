Спалаху палива нібито не було

Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області, внаслідок чого прогриміли два вибухи. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, нафтобазу атакували два дрони. Спалаху палива нібито не було.

Постраждалих на даний момент також немає, заявив губернатор.

Також вночі сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляють про роботу ППО. Про це повідомляє окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв на Telegram-каналі.

Як заявив Развожаєв, у Севастополі нібито працює ППО, а всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

Нагадаємо, нещодавно ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Білгородській областях РФ. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як наслідок – «бавовна» палала на нафтобазі «Осколнафтопостачання» біля населеного пункта Старий Оскол та на підстанції «Єлецька» потужністю 500 кВ.

Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції «Єлецька». До речі, вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію «Станова» та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.