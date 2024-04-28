Удар по аеродрому в Краснодарському краї: з'явилися супутникові знімки

Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази

У суботу, 27 квітня, українські дрони завдали ударів по військовому аеродрому «Кущевськ» у Краснодарському краї Росії. OSINT-аналітик Брейді Афрік оприлюднив супутникові знімки наслідків атаки аеродрому.

На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому, які були уражені українськими дронами.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp April 28, 2024

Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази. Також міг бути уражений один літак, проте невідомо, чи в момент атаки він перебував на атакованій частині військової бази, як раніше до цього.

Деталей щодо наслідків атаки наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

Військовий аеродром Служба безпеки атакувала спільно з Силами оборони. Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня губернатор Краснодарського краю поскаржився на атаку дронів. За його словами, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Згодом губернатор підтвердив атаку на завод у Слов'янську-на-Кубані.