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Удар по аеродрому в Краснодарському краї: з'явилися супутникові знімки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по аеродрому в Краснодарському краї: з'явилися супутникові знімки
У суботу безпілотники СБУ атакували Краснодарський край
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази

У суботу, 27 квітня, українські дрони завдали ударів по військовому аеродрому «Кущевськ» у Краснодарському краї Росії. OSINT-аналітик Брейді Афрік оприлюднив супутникові знімки наслідків атаки аеродрому.

На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому, які були уражені українськими дронами.

Унаслідок атаки пошкоджені кілька різних ділянок авіабази. Також міг бути уражений один літак, проте невідомо, чи в момент атаки він перебував на атакованій частині військової бази, як раніше до цього.

Деталей щодо наслідків атаки наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

Військовий аеродром Служба безпеки атакувала спільно з Силами оборони. Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня губернатор Краснодарського краю поскаржився на атаку дронів. За його словами, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Згодом губернатор підтвердив атаку на завод у Слов'янську-на-Кубані.

Теги: росія безпілотник аеродром

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