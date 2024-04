Удар по аеродрому в Краснодарському краї: з'явилися супутникові знімки

У суботу, 27 квітня, українські дрони завдали ударів по військовому аеродрому «Кущевськ» у Краснодарському краї Росії. OSINT-аналітик Брейді Афрік оприлюднив супутникові знімки наслідків атаки аеродрому.

На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому, які були уражені українськими дронами.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp