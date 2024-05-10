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ДТП у Санкт-Петербурзі: автобус з людьми всередині впав з мосту в річку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
ДТП у Санкт-Петербурзі: автобус з людьми всередині впав з мосту в річку (відео)

Троє людей загинули внаслідок падіння пасажирського автобуса в річку Мийку з Поцілунківського мосту у Петербурзі

Пасажирський автобус врізався в автомобілі при повороті на Поцілунківський міст у Санкт-Петербурзі (Росія) і впав у воду.

Як повідомляють російські ЗМІ, водій не впорався з керуванням, автобус пробив огорожу і вилетів з мосту. 

У результаті ДТП загинули четверо людей, вісім  дістали рятувальники, близько 10 змогли вибратися самостійно, шістьох людей госпіталізовано.

У рятувальній операції брали участь близько 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Водія автобуса затримано, порушено кримінальну справу
Водія автобуса затримано, порушено кримінальну справу
фото з відкритих джерел

Водія автобуса затримано, порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, міні-вантажівка зірвалася з гори та збила 29 дітей на республіканському святі в Сузацькому районі в Киргизстані.

Як повідомляє інтернет-ресурс Baza, сотні дітей вишикувалися на відкритій місцевості. Вони розтягнули величезний прапор Киргизії та супроводжували це танцями. У якийсь момент з'явилася некерована міні-вантажівка й просто поїхала у натовп, збиваючи дітей на своєму шляху. 

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Зазначається, що через те, що діти стояли та сиділи спинами до автівки, а також через те, що їх було багато, вони не змогли вчасно зреагувати та втекти.

Теги: ДТП Москва росія рятувальники водій

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