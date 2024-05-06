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У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)
Вогонь на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції гасять дев'ять одиниць техніки та понад 30 рятувальників
фото Суспільне Кропивницький

До гасіння пожежі залучили 9 пожежних машин та понад 30 рятувальників. Інформація щодо травмованих уточнюється

У Кропивницькому на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції сталась пожежа. Рятувальники гасять вогонь. Про це розповіла Суспільному речниця служби ДСНС в області Оксана Мачак.

На околиці міста на виїзді у напрямку Умані видно стовп диму. Поліція перекрила рух, розповіла з місця події кореспондентка Суспільного Олена Жикалова.

Пожежа не пов’язана з військовою агресією, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович
Пожежа не пов’язана з військовою агресією, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович
фото Суспільне Кропивницький

Начальник ОВА Андрій Райкович повідомив: «Пожежа не пов’язана з військовою агресією».

Рятувальники отримали виклик о 13:25, розповіла Оксана Мачак. Нині вогонь гасять дев'ять одиниць техніки та понад 30 рятувальників. Після прибуття встановили, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства. Інформація щодо травмованих уточнюється.

Пожежа сталась на вулиці Перша Виставкова. Любов Магда, яка живе поруч, розповіла, що була у квартирі і побачила дим з вікна. «Я не чула вибуху. Вийшла на вулицю, кажуть горить завод «Хімрезерв», –додала жінка. 

Нагадаємо, 3 травня у Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

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За даними місцевих служб, пожежа розпочалася сьогодні вранці на першому поверсі одного із приміщень заводу. Через деякий час вогонь поширився на верхні поверхи та дах, внаслідок чого він частково обрушився. Пожежу у берлінському районі Ліхтерфельді не можуть загасити третю добу. 

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До слова, внаслідок російського ракетного удару по Харкову 4 травня було зруйновано місцевий м’ясокомбінат. Відео з наслідками опублікував генеральний директор підприємства та депутат Харківської облради Олександр Скорик.  За інформацією ДСНС, площа пожежі склала близько 4 тисяч квадратних метрів.

Зруйноване підприємство ТОВ «МК М’ясний» засноване понад 20 років тому.

Теги: пожежа завод рятувальники поліція жінка

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