У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)

Вогонь на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції гасять дев'ять одиниць техніки та понад 30 рятувальників

До гасіння пожежі залучили 9 пожежних машин та понад 30 рятувальників. Інформація щодо травмованих уточнюється

У Кропивницькому на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції сталась пожежа. Рятувальники гасять вогонь. Про це розповіла Суспільному речниця служби ДСНС в області Оксана Мачак.

На околиці міста на виїзді у напрямку Умані видно стовп диму. Поліція перекрила рух, розповіла з місця події кореспондентка Суспільного Олена Жикалова.

Пожежа не пов’язана з військовою агресією, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович фото Суспільне Кропивницький

Начальник ОВА Андрій Райкович повідомив: «Пожежа не пов’язана з військовою агресією».

Рятувальники отримали виклик о 13:25, розповіла Оксана Мачак. Нині вогонь гасять дев'ять одиниць техніки та понад 30 рятувальників. Після прибуття встановили, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства. Інформація щодо травмованих уточнюється.

Пожежа сталась на вулиці Перша Виставкова. Любов Магда, яка живе поруч, розповіла, що була у квартирі і побачила дим з вікна. «Я не чула вибуху. Вийшла на вулицю, кажуть горить завод «Хімрезерв», –додала жінка.

Нагадаємо, 3 травня у Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

За даними місцевих служб, пожежа розпочалася сьогодні вранці на першому поверсі одного із приміщень заводу. Через деякий час вогонь поширився на верхні поверхи та дах, внаслідок чого він частково обрушився. Пожежу у берлінському районі Ліхтерфельді не можуть загасити третю добу.

До слова, внаслідок російського ракетного удару по Харкову 4 травня було зруйновано місцевий м’ясокомбінат. Відео з наслідками опублікував генеральний директор підприємства та депутат Харківської облради Олександр Скорик. За інформацією ДСНС, площа пожежі склала близько 4 тисяч квадратних метрів.

Зруйноване підприємство ТОВ «МК М’ясний» засноване понад 20 років тому.