«Нафтогаз» зробив пропозицію Туреччині

«Нафтогаз» пропонує Туреччині зберігати своє пальне в Україні

Група «Нафтогаз» зацікавлена у двосторонньої співпраці з енергетичними компаніями Туреччини, зокрема щодо зберігання турецьких газових резервів у власних підземних сховищах. Про це заявив голова групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов під час зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром.

«Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах», – зазначив він.

Крім того, в межах зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу.

Нагадаємо, майже 750 млрд грн склав сукупний дохід топ-10 компаній енергетичної сфери України за даними Індексу Опендатабота. Половина компаній, що потрапили до топу – державні, ще чотири належать групі «СКМ» Ріната Ахметова. Лідером другий рік поспіль залишається «Д.Трейдинг», яка входить до групи «СКМ».

Як повідомлялося, чинна ціна газу 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м для українських споживачів залишиться незмінною щонайменше ще на один рік.