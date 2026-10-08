Туреччина назвала війну в Чорному морі пріоритетом своєї безпеки

Анкара заявила про загрози регіональній стабільності та пояснила, як планує діяти на тлі бойових дій і нових безпекових ризиків

Туреччина визначила війну в Чорному морі одним із ключових питань своєї безпекової політики. Анкара уважно відстежує вплив бойових дій на ситуацію в регіоні та наголошує на необхідності збереження стабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьке видання En Son Dakika.

Відповідну заяву зробив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер під час церемонії відкриття 2026–2027 навчального року Університету національної оборони.

Очільник оборонного відомства окреслив основні питання, які перебувають у центрі уваги турецької безпекової політики. Серед них він виокремив війну в Чорному морі, зміни безпекової ситуації на Кавказі, події на Близькому Сході, а також захист інтересів Туреччини на Кіпрі та у Східному Середземномор'ї.

«Війна, що триває в Чорному морі, та безпекові ризики, нові баланси, що формуються на Кавказі, події на Близькому Сході, а також наші права та інтереси на Кіпрі й у Східному Середземномор'ї є пріоритетними питаннями нашої безпекової політики», – наголосив Гюлер.

За словами міністра, турецька влада продовжує уважно стежити за розвитком ситуації в Чорноморському регіоні. Водночас Анкара має намір дотримуватися підходу, який передбачає збереження регіональної стабільності.

«У Чорному морі ми уважно стежимо за впливом війни на регіональну безпеку та продовжуємо наш відповідальний і збалансований підхід, спрямований на збереження стабільності», – заявив Яшар Гюлер.

Окрему увагу очільник турецького оборонного відомства приділив ситуації на Кавказі. Він наголосив, що Туреччина підтримує встановлення тривалого миру в регіоні, зміцнення стабільності та розширення можливостей для співпраці між країнами.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляла, що посилення російських ударів по українських чорноморських портах створює загрози не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки. Російська армія атакує міста, критичну інфраструктуру та портові об'єкти, що ускладнює експорт української аграрної продукції.

За даними видання, з липня російські удари фактично паралізували значну частину роботи українських чорноморських портів. Через пошкодження інфраструктури аграрії стикаються з труднощами під час вивезення врожаю. Частина зерна залишається на складах або продається за заниженими цінами.