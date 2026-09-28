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Bloomberg: РФ відхилила пропозиції щодо зернового перемир’я

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg: РФ відхилила пропозиції щодо зернового перемир’я
Висоцький: Ми повинні бути готові до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як і зараз
фото: Bloomberg

Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький заявив, що Росія відхилила всі пропозиції партнерів Києва, і ситуація залишається критичною

Міжнародні посередники поінформували українську сторону про повну відмову Кремля від усіх варіантів зернової угоди, які пропонували партнери Києва. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами заступника очільника Міністерства аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, численні спроби знайти компроміс під час перемовин виявилися марними, тому в найближчі місяці розв'язання цієї проблеми малоймовірне і варто готуватися до тривалої кризи.

У сформованих умовах Україна змогла переорієнтувати на альтернативні сухопутні та річкові шляхи до 45% від звичних обсягів аграрного експорту. Втім, такі маршрути здатні перекрити не більше половини від загальних потреб.

Через логістичні обмеження та блокування чорноморських портів країна ризикує втратити можливість вивезти близько 30 млн тонн сільгосппродукції протягом поточного маркетингового року.

Нагадаємо, Україна запропонувала запровадити «дзеркальне» припинення вогню в Чорному морі, щоб гарантувати безпечне перевезення товарів, передусім аграрної продукції. До обговорення розблокування морських шляхів долучилися Єгипет, Індія, Туреччина та інші держави. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, йдеться не про єдину консолідовану ініціативу кількох країн. Зеленський окремо обговорював ситуацію з керівництвом Єгипту, Індії та Туреччини. Контакти з представниками цих держав також проводило Міністерство закордонних справ України.

Як відомо, Сейм Латвії посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн після отримання інформації про незаконне вивезення українського  зерна з тимчасово окупованих територій. Влада країни також врахувала ризик перевезення такої продукції з документами, в яких Росія зазначена країною походження.

Відповідні поправки до закону «Про обіг кормів для тварин» Сейм Латвії остаточно ухвалив 24 вересня. Зміни розширили можливості контролю за вантажами, які надходять із третіх країн.

Теги: Тарас Висоцький перемир'я зерно

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