Як розблокувати Чорне море. Зеленський розказав про ініціативи країн-партнерів

Київ уже передав свою пропозицію кільком державам та отримав позитивну реакцію, однак тепер очікує на результат їхніх контактів із Росією

Україна запропонувала запровадити «дзеркальне» припинення вогню в Чорному морі, щоб гарантувати безпечне перевезення товарів, передусім аграрної продукції. До обговорення розблокування морських шляхів долучилися Єгипет, Індія, Туреччина та інші держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн-спілкування із журналістами.

За словами глави держави, йдеться не про єдину консолідовану ініціативу кількох країн. Зеленський окремо обговорював ситуацію з керівництвом Єгипту, Індії та Туреччини. Контакти з представниками цих держав також проводило Міністерство закордонних справ України.

Президент зазначив, що іноземні партнери самі зацікавлені у відновленні безпечного судноплавства в Чорному морі. Водночас розблокування морських шляхів відповідає й інтересам України. «Це запит цих країн до нас, і якщо чесно, це запит і наш також, щоб розблокувати Чорне море», – пояснив Зеленський.

За його словами, партнери передали Україні власні пропозиції щодо можливого формату домовленостей. У відповідь Київ запропонував запровадити «дзеркальне» припинення вогню в акваторії Чорного моря.

«Були пропозиції від країн, ми сказали, давайте дзеркальне припинення вогню в Чорному морі для того, щоб товари, безумовно, передусім агропромислового комплексу могли безпроблемно доставлятись у відповідні країни», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що Україна отримала позитивну реакцію партнерів на свою пропозицію. Окремі держави також письмово передали Києву власне бачення того, як має працювати відповідний механізм.

За словами президента, запропоновані партнерами варіанти він уже розглянув та вважає їх справедливими. Наступним етапом мали стати контакти цих держав із Росією. Зеленський пояснив, що після переговорів з Україною партнери мали окремо або паралельно обговорити можливі домовленості з російською стороною.

«Ми зараз чекаємо відповіді від цих країн, які повинні були контактувати після нас або паралельно контактувати з російською стороною. Поки що відповіді ми не отримали», – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму щодо припинення атак на цивільні судна в Чорному морі. Запропонований Анкарою механізм створили на основі домовленостей, які діяли під час роботи «зернового коридору». Передусім він мав убезпечити судна на найбільш небезпечній ділянці маршруту між територіальними водами України та міжнародними водами.