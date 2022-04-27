Австрія піддалася на шантаж Путіна

Відень прийняв умови газового ультиматуму Кремля

Австрійська газова компанія OMV згодна платити за російський газ у рублях, пишуть ЗМІ з посиланням на канцлера Австрії Карла Негаммера.

Австрія прийняла умови газового ультиматуму Кремля щодо оплати російського газу за новою схемою – через рахунок у «Газпромбанку», де євро буде конвертовано в рублі, повідомив канцлер на пресконференції. За його словами, які наводить російська агенція «ТАСС», австрійська сторона дійшла висновку, що «нова схема оплати не суперечить санкційним заходам».

«Ми, тобто OMV, ухвалили умови оплати, як і уряд Німеччини. Вони [умови] були визнані такими, що відповідають умовам санкцій. Для нас це було важливим», – сказав він.

У квітні Негаммер заявив, що Австрія на 80% залежить від російського газу. За його словами, керівництво країни вже намагається знайти рішення для того, щоб відмовитись від енергоресурсів із Росії.

Додамо, що Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії. Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору» і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

Канцлер Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

Нагадаємо, що Європа вже готується до майбутньої зими.

Напередодні російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Раніше польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти прийому-здачі «Дроздовичі», «Високе», «Тетерівка» та «Кондратки». Однак наразі вже повідомляється, що поставки російського газу здійснюються.