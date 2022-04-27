  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Австрія піддалася на шантаж Путіна

    Карл Негаммер у квітні відвідав Володимира Путіна - Австрія піддалася на шантаж Путіна
    Карл Негаммер у квітні відвідав Володимира Путіна
    фото з відкритих джерел

    Відень прийняв умови газового ультиматуму Кремля

    Австрійська газова компанія OMV згодна платити за російський газ у рублях, пишуть ЗМІ з посиланням на канцлера Австрії Карла Негаммера.

    Австрія прийняла умови газового ультиматуму Кремля щодо оплати російського газу за новою схемою – через рахунок у «Газпромбанку», де євро буде конвертовано в рублі, повідомив канцлер на пресконференції. За його словами, які наводить російська агенція «ТАСС», австрійська сторона дійшла висновку, що «нова схема оплати не суперечить санкційним заходам».

    «Ми, тобто OMV, ухвалили умови оплати, як і уряд Німеччини. Вони [умови] були визнані такими, що відповідають умовам санкцій. Для нас це було важливим», – сказав він.

    У квітні Негаммер заявив, що Австрія на 80% залежить від російського газу. За його словами, керівництво країни вже намагається знайти рішення для того, щоб відмовитись від енергоресурсів із Росії.

    Додамо, що Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії. Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору» і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

    Канцлер Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

    Нагадаємо, що Європа вже готується до майбутньої зими.

    Напередодні російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Раніше польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти прийому-здачі «Дроздовичі», «Високе», «Тетерівка» та «Кондратки». Однак наразі вже повідомляється, що поставки російського газу здійснюються.

    Читайте також: Відмова від російського газу. Що вже зробила Європа

    Теги: Австрія росія окупанти газ санкції війна ембарго путін Європа Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австрія піддалася на шантаж Путіна