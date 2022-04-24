Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: що обговорювалось

Сторони узгодили позиції напередодні розмови Ердогана з Путіним

Президент Зеленський “провів важливу телефонну” розмову з президентом Туреччини Ердоганом: Напередодні запланованих переговорів перемовин президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана із російським президентом Володимиром Путіним, глава туреччини мав телефонну розмову з президентом України. Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

«Наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з «Азовсталі», негайного обміну заблокованих військових. Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю, а також з глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі», - зокрема написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що учора Туреччина закрила свій повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, які прямують до Сирії.

Також завтра Туреччину відвідає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Це станеться перед його візитом до Росії та України.