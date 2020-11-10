Коротко – все, що треба знати про оголошену ефективною вакцину Pfizer від Covid-19

Науковці та політики вітають прорив у створенні вакцини від Covid-19, хоча експерти попереджають, що залишається багато запитань

Перекладаємо англомовну пояснювальну статтю та додаємо дані про перспективи України:

Фармацевтичні компанії Pfizer та BioNTech заявили, що їхня вакцина, яка має запобігати Covid-19, показала 90% ефективності.

Це оголошення, зроблене в понеділок, навіть призвело до рекордних одноденних злетів на фондових ринках. Водночас науковці та лікарі застерігають, що багато запитань лишається без відповіді, а святкування може бути передчасним.

Що саме оголосили?

Тести здійснили за участі 44 тис. людей у шести різних країнах: половині дали вакцину, а решті вкололи плацебо – препарат, який не має жодної дії. Так роблять для того, щоб провести порівняння кількості людей з обох груп, які підхоплять Covid-19 після випробувань. Самі учасники випробувань не знають, який саме препарат вони отримали.

Попередній аналіз показав, що серед 94 людей, які заразилися коронавірусом, лише вісьмом давали експериментальну вакцину. Щоб підтвердити рівень ефективності, Pfizer продовжить стежити, аж поки серед волонтерів не виявиться 164 випадки – це число, яке, за приписами американської Адміністрації з харчів та ліків (FDA), має бути достатнім для визначення ефективності вакцини.

Утім, ці дані ще мають бути анонімно переглянуті іншими експертами, які не мають стосунку до розробки вакцини (peer-reviewed), й опубліковані в одному з авторитетних медичних журналів. Це буде зроблено після остаточних результатів.

Сторонні експерти заявили, що слід буде проаналізувати ключові дані. Вони застерігають, що залишається багато запитань, зокрема, чи може ця вакцина запобігти серйозним симптомам або ускладненням, наскільки тривалою буде її дія та наскільки добре працюватиме у літніх людей.

Як працює ця вакцина?

При вакцинації зазвичай в організм вводять послаблену або мертву частину вірусу чи бактерії, які спричиняють ту чи іншу хворобу. Таким чином вакцина не призводить до захворювання, однак тіло впізнає сторонній елемент і створює імунну реакцію проти нього. Це означає, що коли тіло стикається зі справжнім патогеном, який спричиняє ту саму хворобу, воно буде готове правильно атакувати його.

Ця нова вакцина працює через mRNA (матричну РНК). Це означає, що людині не вводять частини вірусу чи його послаблену форму, а дають частину генетичного коду коронавірусу. Це змушує тіло самостійно створювати протеїни даного вірусу, щоб імунна система виявила їх і почала виробляти захисну реакцію на ці протеїни.

Як реагував світ?

Інвестори того-таки дня різко почали інвестувати в банки, авіалінії та інші економічно чутливі компанії, по яких ударили місяці карантинних заходів та заборон на подорожі. Це призвело до нових рекордів одноденного зростання показників на найбільших фондових ринках США.

Акції самої фармацевтичної компанії Pfizer зросли на 6%, акції партнера BioNTech підстрибнули на 18%.

ВООЗ заявила, що результати дуже позитивні, однак застерегла про брак фінансування в $5.4 млрд, що може сповільнити доступ до тестів, ліків і вакцин у країнах із низькими та середніми доходами на душу населення.

Експерти також застерегли про можливі серйозні виклики в розподілі вакцини, особливо в бідних країнах, де бракує ресурсів, оскільки для збереження ефективності вакцина має зберігатись у промислових кількостях за умов глибокої заморозки.

Що далі?

Pfizer та BioNTech планують подати документи до FDA Сполучених Штатів для схвалення термінового використання вакцини до кінця місяця – коли виповниться два місяці даним щодо безпечності щеплення. Це означає, що регулятор може ухвалити рішення вже в грудні цього року.

Щоб заощадити час, компанії почали виготовляти вакцину заздалегідь. Тепер вони розраховують створити до кінця цього року 50 млн доз. Цього вистачить для імунізації від коронавірусу 25 млн людей.

Pfizer розраховує створити до 1.3 млрд доз вакцини впродовж 2021 року.

Хто в черзі на закупівлю?

Pfizer та BioNTech мають контракт із урядом США на постачання 100 млн доз. Вони також мають договори на постачання з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою та Японією.

А що Україна?

Як уже писали ТЕКСТи, бідніші країни, зокрема й Україна, мають розраховувати на програму під егідою ВООЗ.

Ми розраховуємо придбати в 2021 році 7,5 млн доз, і кошти на це вже передбачені в бюджеті. Але з жодною з відомих фірм-розробників, зокрема й Pfizer, Україна наразі не укладала угод – принаймні, повідомлень про це не було.

Ми розраховуємо на ООНівську програму для, умовно кажучи, «бідних і нездалих». Йдеться про програми COVAX під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ролик ВООЗ із поясненням програми COVAX

Згідно з програмою, понад 70 розвинених країн світу гарантували, що не «нагромаджуватимуть» вакцину лише для себе, але забезпечать доступ до неї бідніших держав і навіть профінансують закупівлю. Трамп демонстративно відмовився від участі в програмі COVAX – мовляв, ВООЗ танцює під дудку китайців, і взагалі, America first. Тобто основні шанси України на отримання вакцини пов'язані саме з Євросоюзом. Ну, або українські дипломати проявлять вищий пілотаж і домовляться зі США про адресну підтримку не в межах COVAX. Що ж до повідомлень про якесь власне виробництво українських вакцин від коронавірусу – то це не більше ніж не дуже доброякісний піар. Навіть якщо прототип вакцини можна створити в лабораторії, Україна не має можливостей ні для тестування на десятках тисяч людей, ні для масового виготовлення препарату. Тому, замість фантазій на тему вакцини «Зроблено в Україні», владі варто було б зосередитися на переговорах про максимально швидкий доступ до перших офіційно затверджених вакцин. Хоча б для найбільш уразливих категорій населення – медиків, освітян, працівників транспорту, військовослужбовців тощо.

Фахівці ВООЗ говорять, що карантинні заходи триватимуть до кінця 2021 року. Все йде до того, що розвинені країни вакцинують своїх громадян першими, а інші стоятимуть у черзі, отримуючи мінімально необхідну кількість вакцин від ВООЗ для медиків, поліцейських і військових. Оптимістичний прогноз від ТЕКСТів: більш-менш масова і доступна вакцини в Україні з'явиться під кінець літа 2021 року. Песимістичний – до кінця 2021 року.

Джерело: texty.org.ua